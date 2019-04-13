Контактные истории. Уральская служба личной поддержки отметила юбилей

Однажды абонент Tele2 написал стихотворение. Чего в нем больше — недовольства покрытием или радости от ухода в мир без связи — каждый решает сам…

Мы приехали в лес, где блестела трава.

У него… У меня Tele2.

Я смотрел на туман, на траву-череду,

Он давил на экран и читал ерунду.

Он присел на пенек, пирожок надкусил…

Но раздался звонок. В трубке шеф голосил.

Я вкушал колбасу, пил чаек без забот,

Потому что в лесу Tele2 не берет!

Потому что давно знают шеф и родня:

Оператор виной. И прощают меня.

Я ловлю судаков, в чаще ягоды ем.

И не слышу звонков, и не знаю проблем!

Я признаюсь я всем (эх, держись, голова!)

Не случайно совсем у меня Tele2!