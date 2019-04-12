Землю в сквере на Октябрьской площади получил Фонд Святой Екатерины
08:45, 12 Апрель 2019
Аренда участка на четыре года обошлась в 3,4 миллиона рублей.
Победителем торгов, которые проводило МУГИСО на право аренды земель в сквере на Октябрьской площади, стал Фонд Святой Екатерины. По информации, опубликованной на сайте Фонда имущества Свердловской области, землю площадью 5980 квадратных метров отдают на 4,5 года за 3,4 миллиона рублей.
Использование этого участка Октябрьской площади возможно только для строительства религиозных объектов. Именно здесь Фонд Святой Екатерины хочет возвести одноименный храм.
Для того, чтобы на этом участке появился храм, в феврале 2019 года депутаты гордумы Екатеринбурга уточнили назначение земли как «земли религиозного значения». Работы по строительству должны начаться летом 2019 года.
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