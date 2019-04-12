Землю в сквере на Октябрьской площади получил Фонд Святой Екатерины

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Использование этого участка Октябрьской площади возможно только для строительства религиозных объектов. Именно здесь Фонд Святой Екатерины хочет возвести одноименный храм.





Для того , чтобы на этом участке появился храм , в феврале 2019 года депутаты гордумы Екатеринбурга уточнили назначение земли как « земли религиозного значения». Работы по строительству должны начаться летом 2019 года.

Победителем торговкоторые проводило МУГИСО на право аренды земель в сквере на Октябрьской площадистал Фонд Святой Екатерины. По информацииопубликованной на сайте Фонда имущества Свердловской областиземлю площадью 5980 квадратных метров отдают на 4,5 года за 3,4 миллиона рублей.