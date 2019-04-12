В Свердловской области долги по зарплате выросли в 25,8 раза за год

Свердловчанам не доплатили 39,1 миллиона рублей зарплаты. По сравнению с апрелем 2018 года сумма увеличилась в 25,8 раза, сообщили ЕТВ в пресс-службе Свердловскстата. За месяц — с марта по апрель — долги выросли на 6,3%.

Всего работодатели не выдали деньги 872 сотрудникам. Больше всех денег не досталось производителям электродвигателей. Здесь без денег сидят 353 человек. Они не получили 20,7 миллиона рублей. На втором месте по сумме — те, кто занимается радио- и телевизионно-передающей аппаратурой. Работникам этой сферы не отдали 10,5 миллиона. Третье место занимают фермеры, которые разводят крупный рогатый скот. Они не получили 2,9 миллиона рублей.