Свердловскую пекарню прикрыли на 50 дней за паутину, мух и крыс

Приставы закрыли на 50 суток предприятие « Камышловский хлеб» из-за антисанитарии. Роспотребнадзор нашел там паутину , следы от грызунов , мух , мусор в шкафах. Кроме того , сотрудники пекарни некачественно убирали и мыли склады , рабочие и подсобные помещения , сообщили ЕТВ в пресс-службе свердловского УФССП. Сотрудников не прививали от гепатита Б , не проверяли их на кишечные инфекции.





Суд вынес решение приостановить работу пекарни « Камышловский хлеб». Приставы опечатали , опломбировали двери и оставили только служебный вход для устранения нарушений. Сотрудников заставили вывезти всю скоропортящуюся продукцию.



