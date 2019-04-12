Свердловскую пекарню прикрыли на 50 дней за паутину, мух и крыс
11:24, 12 Апрель 2019
Работников «Камышловского хлеба» заставили вывезти скоропортящиеся продукты.
Приставы закрыли на 50 суток предприятие «Камышловский хлеб» из-за антисанитарии. Роспотребнадзор нашел там паутину, следы от грызунов, мух, мусор в шкафах. Кроме того, сотрудники пекарни некачественно убирали и мыли склады, рабочие и подсобные помещения, сообщили ЕТВ в пресс-службе свердловского УФССП. Сотрудников не прививали от гепатита Б, не проверяли их на кишечные инфекции.
Суд вынес решение приостановить работу пекарни «Камышловский хлеб». Приставы опечатали, опломбировали двери и оставили только служебный вход для устранения нарушений. Сотрудников заставили вывезти всю скоропортящуюся продукцию.
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