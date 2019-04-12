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Свердловскую ферму оштрафовали за найденную на их участке дорогу

14:29, 12 Апрель 2019
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Фото: Марина Молдавская для ЕТВ
Нецелевое использование земли в Верхней Пышме оценили в 100 тысяч рублей.
Специалисты свердловского Росреестра обнаружили на территории ООО «Новая земля» в поселке Садовом Верхней Пышмы автомобильную дорогу и ЛЭП, хотя этот участок можно использовать только под сельскохозяйственные культуры. Предприятию, которое занимается выращиванием злаков, выписали штраф в 100 тысяч рублей, рассказали ЕТВ в пресс-службе Свердловского облсуда.

Решение о том, что «Новая земля» должна выплатить штраф, оставил в силе сначала Верхнепышминский суд, а потом и областной, куда с апелляцией обратился представитель предприятия.

Несмотря на то, что «Новая земля» не оспаривала, что на участке находятся дорога и ЛЭП (хоть и не причастна к их строительству), она требовала отменить штраф. Предприятию отказали, так как оно даже не попыталось узнать, кто использует ЛЭП и дорогу, а также обратиться в суд, чтобы запретить им это делать.
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Авторы:
Марина Сухогузова
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Теги:
Общество, Свердловская область , Верхняя Пышма , Областной суд, суд, Екатеринбург
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