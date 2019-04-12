Свердловскую ферму оштрафовали за найденную на их участке дорогу

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Решение о том , что « Новая земля» должна выплатить штраф , оставил в силе сначала Верхнепышминский суд , а потом и областной , куда с апелляцией обратился представитель предприятия.





Несмотря на то , что « Новая земля» не оспаривала , что на участке находятся дорога и ЛЭП ( хоть и не причастна к их строительству), она требовала отменить штраф. Предприятию отказали , так как оно даже не попыталось узнать , кто использует ЛЭП и дорогу , а также обратиться в суд , чтобы запретить им это делать.

Специалисты свердловского Росреестра обнаружили на территории ОООНовая земля» в поселке Садовом Верхней Пышмы автомобильную дорогу и ЛЭПхотя этот участок можно использовать только под сельскохозяйственные культуры. Предприятиюкоторое занимается выращиванием злаковвыписали штраф в 100 тысяч рублейрассказали ЕТВ в пресс-службе Свердловского облсуда.