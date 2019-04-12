Стрельба по мишеням. Общественность высказалась «за» центр Шипулина
16:54, 12 Апрель 2019
Горожане не прислушались к мнению депутата Сергина и противников строительства «на костях» за 800 миллионов.
На общественных слушаниях в мэрии Екатеринбурга одобрили строительство биатлонного центра. Комплекс хотят построить к 300-летию города на Широкой речке в непосредственной близости от мест, где в 1930-е расстреливали репрессированных. На слушаниях присутствовали почти 400 екатеринбуржцев, рассказал ЕТВ активный противник строительства, депутат гордумы Дмитрий Сергин.
Сам Сергин уже высказывался в соцсетях по поводу подарка городу на 300-летие, сегодня он выступил еще раз и разъяснил свою позицию.
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Я говорил про нецелесообразность денежных трат. Спрашиваю у зала: сколько этапов Кубка мира прошло в России? Тишина. Спрашиваю: сколько этапов прошло в ХМАО или Тюмени? Тишина. А потом мы еще получим гигантский биатлонный центр… Будем, получается, делить между собой международные соревнования в одном федеральном округе, забирать друг у друга хлеб?
Дмитрий Сергин подчеркнул, что выступает не против самой идеи биатлонного центра. Он считает, что тренировочные комплексы обязательно должны быть, но не за 800 миллионов (а именно столько планируют вложить в строительство) и не на предлагаемом месте.
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Снимая статус особой охраняемой территории, может случиться так, что биатлонный центр не будут строить. В ходе выступления я привел пример теннисного центра Бориса Ельцина на Ясной-Шаумяна. Что там сейчас? Жилые дома. Как бы с биатлонным центром не получилось так же.
По мнению депутата гордумы, стоит подыскать другое место, потому что на 12 километре московского тракта в 1930-е расстреливали репрессированных, а сейчас там установлены «Маски скорби» Эрнста Неизвестного.
Дмитрий Сергин
депутат Екатеринбургской городской думы
Территории этих захоронений до конца не изучены. Устраивать стрельбу по мишеням там, где раньше расстреливали людей, — неправильно.
В итоге 277 участников общественных слушаний проголосовали «за», 48 — «против», 24 — воздержались.
Ранее комментатор Дмитрий Губерниев спросил у губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева, действительно ли в Екатеринбурге хотят построить биатлонный центр имени Антона Шипулина. Куйвашев ответил, что проект затронет не только биатлон, а возможное наименование предпочел не комментировать.
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