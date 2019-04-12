Стрельба по мишеням. Общественность высказалась «за» центр Шипулина

,

,

,





Я говорил про нецелесообразность денежных трат. Спрашиваю у зала: сколько этапов Кубка мира прошло в России? Тишина. Спрашиваю: сколько этапов прошло в ХМАО или Тюмени? Тишина. А потом мы еще получим гигантский биатлонный центр… Будемполучаетсяделить между собой международные соревнования в одном федеральном округезабирать друг у друга хлеб?