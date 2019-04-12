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Шесть свердловских городов на два дня накроет смог

10:33, 12 Апрель 2019
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Фото: ЕТВ
Готовьте маски или не выходите на улицу.

Неблагоприятные метеорологические условия объявили в шести городах Свердловской области: в Екатеринбурге, Первоуральске, Верхней Пышме, Каменске-Уральском, Ревде и Сухом Логу. Смог продержится в этих городах до 20 часов субботы, 13 апреля, сообщают синоптики Уральского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. Готовьте маски или не выходите на улицу.

Напомним, завтра закончатся теплые дни в Екатеринбурге. Утром в субботу градусники покажут бодрящие +4 градуса, но если до этого нас такая температура не расстраивала — все равно днем потеплеет! — то 13 апреля все будет иначе. Днем термометры поднимутся всего на пару градусов, может пойти дождь. Подробный прогноз читайте здесь.

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Авторы:
Арина Осипова
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Теги:
Общество, погода , Верхняя Пышма , Сухой Лог, Ревда, Каменск-Уральский, Первоуральск, смог, Екатеринбург
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