Клинике Тетюхина предложили дать имя ее основателя
Депутат Госдумы из Нижнего Тагила Алексей Балыбердин направил губернатору Свердловской области Евгению Куйвашеву письмо с просьбой присвоить Уральскому клиническому лечебно-реабилитационному центру имя его основателя Владислава Тетюхина. «Думаю, это малая толика того, что мы можем сделать для увековечивания памяти об этом замечательном Человеке…» — написал Балыбердин в Facebook.
Владислав Валентинович Тетюхин скончался накануне, 11 апреля. Ему было 86 лет. Глава региона Евгений Куйвашев выразил соболезнования родным и близким и пообещал «сберечь и развить наследие Владислава Тетюхина». Пять лет назад, в 2014 году, Владислав Валентинович основал клинику, в которую пригласил лучших врачей со всех уголков России, Украины и Казахстана. Но в этом году возникли проблемы с финансированием.
Ранее ЕТВ рассказывал об Уральском клиническом лечебно-реабилитационном центре в рубрике «Спасатели». Кроме того, Владислав Тетюхин приходил к нам на программу «Сумма мнений», где рассказывал, почему вложил свои деньги в неприбыльное дело.