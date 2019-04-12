Клинике Тетюхина предложили дать имя ее основателя

Владислав Валентинович Тетюхин скончался накануне, 11 апреля. Ему было 86 лет. Глава региона Евгений Куйвашев выразил соболезнования родным и близким и пообещал «сберечь и развить наследие Владислава Тетюхина». Пять лет назад, в 2014 году, Владислав Валентинович основал клинику, в которую пригласил лучших врачей со всех уголков России, Украины и Казахстана. Но в этом году возникли проблемы с финансированием.

Ранее ЕТВ рассказывал об Уральском клиническом лечебно-реабилитационном центре в рубрике «Спасатели». Кроме того, Владислав Тетюхин приходил к нам на программу «Сумма мнений», где рассказывал, почему вложил свои деньги в неприбыльное дело.