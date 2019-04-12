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Клинике Тетюхина предложили дать имя ее основателя

11:42, 12 Апрель 2019
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Фото: Уральский клинический лечебно-реабилитационный центр
Владислав Валентинович умер накануне, 11 апреля. Ему было 86 лет.

Депутат Госдумы из Нижнего Тагила Алексей Балыбердин направил губернатору Свердловской области Евгению Куйвашеву письмо с просьбой присвоить Уральскому клиническому лечебно-реабилитационному центру имя его основателя Владислава Тетюхина. «Думаю, это малая толика того, что мы можем сделать для увековечивания памяти об этом замечательном Человеке…» — написал Балыбердин в Facebook.

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Владислав Валентинович Тетюхин скончался накануне, 11 апреля. Ему было 86 лет. Глава региона Евгений Куйвашев выразил соболезнования родным и близким и пообещал «сберечь и развить наследие Владислава Тетюхина». Пять лет назад, в 2014 году, Владислав Валентинович основал клинику, в которую пригласил лучших врачей со всех уголков России, Украины и Казахстана. Но в этом году возникли проблемы с финансированием.

Ранее ЕТВ рассказывал об Уральском клиническом лечебно-реабилитационном центре в рубрике «Спасатели». Кроме того, Владислав Тетюхин приходил к нам на программу «Сумма мнений», где рассказывал, почему вложил свои деньги в неприбыльное дело.

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Авторы:
Арина Осипова
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Теги:
Общество, память, медицина, Свердловская область , депутат, имя, клиника, Нижний Тагил, Владислав Тетюхин
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