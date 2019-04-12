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Екатеринбурженка рассталась с Volkswagen из-за долгов в 140 тысяч

09:14, 12 Апрель 2019
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Фото: pixabay
Женщина подумала, что ей можно не платить налоги, но приставы решили иначе.

Екатеринбурженка осталась без любимого автомобиля Volkswagen Multivan, потому что не платила налоги. Женщина накопила долг в 140 тысяч рублей. Как сообщили ЕТВ в пресс-службе УФССП по Свердловской области, приставы уже запретили неплательщице выезжать за границу и регистрировать транспорт, но это не помогло.

Тогда сотрудники УФССП приехали к екатеринбурженке в гости. Они арестовали автомобиль и отправили на специальную стоянку. Если автоледи не погасит долг, Volkswagen оценят эксперты, а затем продадут его на торгах.

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Авторы:
Арина Осипова
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Теги:
Общество, арест, автомобиль, долги, УФССП по Свердловской области, Екатеринбург
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