Екатеринбурженка рассталась с Volkswagen из-за долгов в 140 тысяч
09:14, 12 Апрель 2019
Женщина подумала, что ей можно не платить налоги, но приставы решили иначе.
Екатеринбурженка осталась без любимого автомобиля Volkswagen Multivan, потому что не платила налоги. Женщина накопила долг в 140 тысяч рублей. Как сообщили ЕТВ в пресс-службе УФССП по Свердловской области, приставы уже запретили неплательщице выезжать за границу и регистрировать транспорт, но это не помогло.
Тогда сотрудники УФССП приехали к екатеринбурженке в гости. Они арестовали автомобиль и отправили на специальную стоянку. Если автоледи не погасит долг, Volkswagen оценят эксперты, а затем продадут его на торгах.
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