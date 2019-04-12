Екатеринбуржец может попасть в колонию на 15 лет за сбыт наркотиков

Полицейские задержали на улице Юлиуса Фучика екатеринбуржца, который распространял наркотики. Мужчина был пьян, пытался сопротивляться, но сбежать от сотрудников МВД не смог. При себе у наркосбытчика нашли свертки из фольги и пакет с неизвестным веществом. Экспертиза показала, что у екатеринбуржца было девять граммов гашиша.

На мужчину завели уголовное дело. Ему грозит 15 лет лишения свободы. Ранее судимости у наркосбытчика не было, сообщили ЕТВ в пресс-группе УМВД по Екатеринбургу.