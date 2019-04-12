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Екатеринбуржец может попасть в колонию на 15 лет за сбыт наркотиков

12:47, 12 Апрель 2019
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Фото: pixabay
Полицейские изъяли у мужчины девять граммов гашиша.

Полицейские задержали на улице Юлиуса Фучика екатеринбуржца, который распространял наркотики. Мужчина был пьян, пытался сопротивляться, но сбежать от сотрудников МВД не смог. При себе у наркосбытчика нашли свертки из фольги и пакет с неизвестным веществом. Экспертиза показала, что у екатеринбуржца было девять граммов гашиша.

На мужчину завели уголовное дело. Ему грозит 15 лет лишения свободы. Ранее судимости у наркосбытчика не было, сообщили ЕТВ в пресс-группе УМВД по Екатеринбургу.

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Авторы:
Арина Осипова
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Теги:
Общество, Свердловская область , УМВД по Екатеринбургу, наркомания, наркотики, Екатеринбург
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