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Екатеринбуржцам предложили получить «космическую» печать

09:59, 12 Апрель 2019
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Фото: pixabay
На Главпочтамте уральской столицы открыли выставку в честь праздника.

Работники Главпочтамта в Екатеринбурге открыли для посетителей выставку, посвященную Дню космонавтики. Экспонатами стали радиокарточки, подтверждающие состоявшийся сеанс между двумя радиолюбителями-коротковолновиками. Обмен QSL-карточками получил популярность после 40 годов прошлого века. В СССР почта по соглашению с центральным радиоклубом бесплатно пересылала карточки другим клубам и за границу.

Выставка объединяет темы, начиная от освоения космоса и заканчивая мистическими представлениями о населении планет. Ее автор — коллекционер Алексей Кузьминых, сообщили ЕТВ в пресс-службе свердловского отделения Почты России. Экспозиция располагается в главном зале. Гости смогут не только посмотреть на экспонаты, но и сделать оттиск праздничной печатью «День космонавтики» на своих отправлениях.

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Авторы:
Арина Осипова
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Теги:
Общество, печать, Почта России, космос, космонавт, Екатеринбург
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