Екатеринбуржцам предложили получить «космическую» печать

Работники Главпочтамта в Екатеринбурге открыли для посетителей выставку, посвященную Дню космонавтики. Экспонатами стали радиокарточки, подтверждающие состоявшийся сеанс между двумя радиолюбителями-коротковолновиками. Обмен QSL-карточками получил популярность после 40 годов прошлого века. В СССР почта по соглашению с центральным радиоклубом бесплатно пересылала карточки другим клубам и за границу.

Выставка объединяет темы, начиная от освоения космоса и заканчивая мистическими представлениями о населении планет. Ее автор — коллекционер Алексей Кузьминых, сообщили ЕТВ в пресс-службе свердловского отделения Почты России. Экспозиция располагается в главном зале. Гости смогут не только посмотреть на экспонаты, но и сделать оттиск праздничной печатью «День космонавтики» на своих отправлениях.