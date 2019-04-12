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Чиновники свердловского минобразования скрыли свои доходы

10:58, 12 Апрель 2019
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Фото: ЕТВ
Прокуратура выяснила, что 54 работника не указали в справках земельные участки, квартиры и машины.

Прокуратура проверила, как соблюдают антикоррупционный закон работники свердловского министерства общего и профессионального образования. В ходе проверки выяснилось, что 54 работника министерства скрыли свои доходы. Их уже привлекли к дисциплинарной ответственности.

В частности, начальник отдела министерства в справках на супругу за 2016–2017 годы не указал, что она владеет землей в 800 квадратов и квартирой в 93,7 квадрата. Главный специалист отдела министерства не написал, что у него есть земля на 1868 квадратов, две квартиры в Екатеринбурге и банковский доход, рассказали ЕТВ в пресс-службе региональной прокуратуры. Кроме того, близкие родственники работали в подведомственных организациях, получали дополнительные деньги.

Министра общего и среднего образования Свердловской области Юрия Биктуганова заставили проследить за подчиненными и устранить нарушения.

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Авторы:
Арина Осипова
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Теги:
Общество, прокуратура Свердловской области, земля, машины, деньги, справка, доходы, минобразования, Екатеринбург
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