Чиновники свердловского минобразования скрыли свои доходы

Прокуратура проверила, как соблюдают антикоррупционный закон работники свердловского министерства общего и профессионального образования. В ходе проверки выяснилось, что 54 работника министерства скрыли свои доходы. Их уже привлекли к дисциплинарной ответственности.

В частности, начальник отдела министерства в справках на супругу за 2016–2017 годы не указал, что она владеет землей в 800 квадратов и квартирой в 93,7 квадрата. Главный специалист отдела министерства не написал, что у него есть земля на 1868 квадратов, две квартиры в Екатеринбурге и банковский доход, рассказали ЕТВ в пресс-службе региональной прокуратуры. Кроме того, близкие родственники работали в подведомственных организациях, получали дополнительные деньги.

Министра общего и среднего образования Свердловской области Юрия Биктуганова заставили проследить за подчиненными и устранить нарушения.