Землю под храм святой Екатерины арендовали за 3,5 миллиона

Аукцион на аренду земель под строительство храма Святой Екатерины объявляло Министерство по управлению госимуществом Свердловской области. Арендатор должен построить объект религиозного значения и сохранить экологическую обстановку, в том числе качество почвы.

В феврале 2019 году депутаты гордумы Екатеринбурга утвердили изменения в правилах землепользования и застройки. Этим они перевели участок на Октябрьской площади в земли религиозного назначения. На территории планируют построить храм святой Екатерины. К работам должны приступить летом 2019 года. Планируется, что храм, высотой в 75 метров, сможет вместить в себя 2,5 тысячи верующих.