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Землю под храм святой Екатерины арендовали за 3,5 миллиона

10:53, 11 Апрель 2019
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Фото: пресс-служба фонда святой Екатерины
В аукционе участвовали две компании.
Землю под строительство храма святой Екатерины арендовали за 3,5 миллиона рублей. В аукционе участвовали две компании, победителем стал кандидат под номером один. Название компаний-участников пока не раскрывают, пишет 66.ru. Установленная сумма будет выплачиваться ежегодно. Торги прошли в закрытом режиме.

Аукцион на аренду земель под строительство храма Святой Екатерины объявляло Министерство по управлению госимуществом Свердловской области. Арендатор должен построить объект религиозного значения и сохранить экологическую обстановку, в том числе качество почвы.

В феврале 2019 году депутаты гордумы Екатеринбурга утвердили изменения в правилах землепользования и застройки. Этим они перевели участок на Октябрьской площади в земли религиозного назначения. На территории планируют построить храм святой Екатерины. К работам должны приступить летом 2019 года. Планируется, что храм, высотой в 75 метров, сможет вместить в себя 2,5 тысячи верующих.

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Авторы:
Михаил Вербицкий
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Теги:
Общество, храм Святой Екатерины
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