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Зарплаты свердловчан подросли на 6% за год

10:43, 11 Апрель 2019
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Фото: ЕТВ
Больше всех заработали ученые.

Свердловскстат посчитал среднюю зарплату уральцев за февраль 2019 года. Средняя зарплата свердловчан составила 38 тысяч рублей. По сравнению с аналогичным месяцем прошлого года она выросла на 6%, сообщили ЕТВ в пресс-службе Свердловскстата.

Больше всех заработали те, кто занимается научными исследованиями и разработками. Зарплата ученых в феврале 2019 года — 54,6 тысячи рублей. На втором месте — работники сферы информации и связи (52, 4 тысячи), на третьем — добытчики полезных ископаемых (48, 6 тысячи).

Ранее ЕТВ писал, что Екатеринбург стал третьим по величине зарплаты. Жители города получают 37 тысяч рублей в месяц.

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Авторы:
Арина Осипова
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Теги:
Общество, деньги, Свердловскстат, зарплаты, Свердловская область , Екатеринбург
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