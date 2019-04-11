Зарплаты свердловчан подросли на 6% за год
10:43, 11 Апрель 2019
Больше всех заработали ученые.
Свердловскстат посчитал среднюю зарплату уральцев за февраль 2019 года. Средняя зарплата свердловчан составила 38 тысяч рублей. По сравнению с аналогичным месяцем прошлого года она выросла на 6%, сообщили ЕТВ в пресс-службе Свердловскстата.
Больше всех заработали те, кто занимается научными исследованиями и разработками. Зарплата ученых в феврале 2019 года — 54,6 тысячи рублей. На втором месте — работники сферы информации и связи (52, 4 тысячи), на третьем — добытчики полезных ископаемых (48, 6 тысячи).
Ранее ЕТВ писал, что Екатеринбург стал третьим по величине зарплаты. Жители города получают 37 тысяч рублей в месяц.
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