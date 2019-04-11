В Екатеринбурге за 300 тысяч обработают от клещей 12 парков

Подрядчику придется обработать 30 метров с двух сторон вдоль основных тропинок и зоны отдыха, которые чаще всего посещают горожане. Работать начнут, как только в парках сойдет снег. Качество их выполнения проконтролируют специалисты дирекции лесных парков, за каждым из которых закрепят конкретный участок. После акарицидной [различные химические препараты для борьбы с клещами сельскохозяйственных культур — прим. ЕТВ] обработки в парках развесят информационные листы. Если случится так, что там найдут клещей, дезинфекцию повторят.

Напомним, четыре дня назад ЕТВ рассказывал, что в Свердловской области клещи успели покусать 17 человек. Это почти в два раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. Больше половины — 11 случаев — зафиксировали в Екатеринбурге.