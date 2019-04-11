В Екатеринбурге за 300 тысяч обработают от клещей 12 парков
Правительство Свердловской области потратит 300 тысяч рублей на обработку от клещей. Речь идет о дезинфекции 12 парков в Екатеринбурге, сообщили ЕТВ в пресс-службе департамента информполитики региона. Обезопасить растения и людей должны до 17 мая.
В список попали следующие парки: Юго-Западный лесной парк, Московский лесной парк, Карасье-Озерский лесной парк, парк Лесоводов России и Мало-Истокский лесной парк, Санаторный лесной парк, Оброшинский лесной парк, Железнодорожный лесной парк, Шувакишский лесной парк, Калиновский лесной парк, Уктусский лесной парк, Нижне-Исетский лесной парк.
Подрядчику придется обработать 30 метров с двух сторон вдоль основных тропинок и зоны отдыха, которые чаще всего посещают горожане. Работать начнут, как только в парках сойдет снег. Качество их выполнения проконтролируют специалисты дирекции лесных парков, за каждым из которых закрепят конкретный участок. После акарицидной [различные химические препараты для борьбы с клещами сельскохозяйственных культур — прим. ЕТВ] обработки в парках развесят информационные листы. Если случится так, что там найдут клещей, дезинфекцию повторят.
Напомним, четыре дня назад ЕТВ рассказывал, что в Свердловской области клещи успели покусать 17 человек. Это почти в два раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. Больше половины — 11 случаев — зафиксировали в Екатеринбурге.