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В Екатеринбурге прокуратура заставила привезти лекарство двум детям

16:27, 11 Апрель 2019
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Фото: pixabay
Препараты не были зарегистрированы в России. Чтобы выдать их, пришлось обратиться в суд.

Прокуратура в Екатеринбурге помогла обеспечить лекарством двух детей: пятилетнего брата и шестилетнюю сестру. У детей диагностировали тяжелое наследственное заболевание, для лечения которого были нужны лекарства, незарегистрированные в России.

Как рассказали ЕТВ в пресс-службе свердловской прокуратуры, консилиум врачей Российской детской клинической больницы разрешил использовать его, потому что заболевание детей прогрессирует быстро. Прокуратура обратилась в суд, чтобы региональный минздрав взял на себя ответственность и обеспечил брата и сестру необходимым препаратом на весь период, в течение которого дети будут нуждаться в лекарстве. Кроме того, лекарство должны поставлять ребятам бесплатно.

Суд удовлетворил иск. Прокуратура проследит за исполнением решения.

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Авторы:
Арина Осипова
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Теги:
Общество, Екатеринбург, дети, прокуратура Свердловской области, лекарства, медицина, минздрав
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