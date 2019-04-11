В Екатеринбурге прокуратура заставила привезти лекарство двум детям

Прокуратура в Екатеринбурге помогла обеспечить лекарством двух детей: пятилетнего брата и шестилетнюю сестру. У детей диагностировали тяжелое наследственное заболевание, для лечения которого были нужны лекарства, незарегистрированные в России.

Как рассказали ЕТВ в пресс-службе свердловской прокуратуры, консилиум врачей Российской детской клинической больницы разрешил использовать его, потому что заболевание детей прогрессирует быстро. Прокуратура обратилась в суд, чтобы региональный минздрав взял на себя ответственность и обеспечил брата и сестру необходимым препаратом на весь период, в течение которого дети будут нуждаться в лекарстве. Кроме того, лекарство должны поставлять ребятам бесплатно.

Суд удовлетворил иск. Прокуратура проследит за исполнением решения.