Умер основатель клиники в Нижнем Тагиле Владислав Тетюхин

Умер миллиардер и основатель Уральского клинического лечебно-реабилитационного центра в Нижнем Тагиле Владислав Тетюхин. Уральцу, который пожертвовал миллиарды рублей на здоровье россиян, было 86 лет. «Благодарная память о человеке безмерных талантов и душевной щедрости, высочайшей одаренности и энергии, потрясающем руководителе навсегда сохранится в нашей памяти и наших сердцах», — написали коллеги Владислава Тетюхина на сайте лечебно-реабилитационного центра.

Напомним, Уральский клинический лечебно-реабилитационный центр в Нижнем Тагиле начал работу в 2014 году. Создатель центра Владислав Тетюхин вложил в него все свои средства. Он собрал докторов из разных регионов России, Украины и Казахстана, которые ежегодно ставят на ноги людей. Но в этом году возникли проблемы с финансированием. Коллективу больницы пришлось обращаться за помощью к губернатору Свердловской области Евгению Куйвашеву.

Подробнее о клинике Тетюхина вы можете прочитать в материале ЕТВ. Также Владислав Валентинович приходил к нам в программу «Сумма мнений», где рассказал, почему вложил деньги в неприбыльное дело.