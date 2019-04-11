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Таможенники лишили екатеринбуржцев телефонов от Apple

13:45, 11 Апрель 2019
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Фото: пресс-служба Уральского таможенного управления
На товарах не было знака ЕАЭС, подтверждающих их сертификацию.

Екатеринбургские таможенники забрали у бизнесмена телефоны, фотоаппараты и пылесосы известных марок: Xiaomi, Apple, Meizu, Honor, Рhilips, Nikon, Canon, Samsung, Olympus. На всех не было знака ЕАЭС, подтверждающего сертификацию продукции. Как рассказали ЕТВ в пресс-службе Уральского таможенного управления, у предпринимателя изъяли 763 товара.

Технику направили на экспертизу, чтобы определить ее стоимость. Мужчине дали неделю, чтобы он показал документы на товар. Сейчас правоохранители решают вопрос о возбуждении уголовных дел.

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Авторы:
Арина Осипова
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Теги:
Общество, товары, техника, телефон, таможня, Екатеринбург
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