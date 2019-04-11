Таможенники лишили екатеринбуржцев телефонов от Apple

Екатеринбургские таможенники забрали у бизнесмена телефоны, фотоаппараты и пылесосы известных марок: Xiaomi, Apple, Meizu, Honor, Рhilips, Nikon, Canon, Samsung, Olympus. На всех не было знака ЕАЭС, подтверждающего сертификацию продукции. Как рассказали ЕТВ в пресс-службе Уральского таможенного управления, у предпринимателя изъяли 763 товара.

Технику направили на экспертизу, чтобы определить ее стоимость. Мужчине дали неделю, чтобы он показал документы на товар. Сейчас правоохранители решают вопрос о возбуждении уголовных дел.