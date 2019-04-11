Свердловский город вторые сутки сидит без холодной воды

Город Артемовский вторые сутки сидит без холодной воды. Вчера, 10 апреля, на трубопроводе произошла авария. От холодного водоснабжения отключили 85 домой, три детских сада, школу и центральную городскую больницу, рассказали ЕТВ в пресс-службе МЧС по Свердловской области.

Сейчас жителям привозят воду в бутылках. В детских садах и школе сократили занятия до 12 часов. Аварию планируют устранить к 14 часам сегодняшнего дня, но вполне вероятно, что работы затянутся.

В конце марта в такой же ситуации оказались жители Камышлова. Из-за аварии на насосной станции без воды остались 298 многоквартирных и 146 частных домов, 12 детских садов и шесть школ.