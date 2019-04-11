Свердловский город вторые сутки сидит без холодной воды
13:02, 11 Апрель 2019
Вчера, 10 апреля, в Артемовском произошла авария на трубопроводе.
Город Артемовский вторые сутки сидит без холодной воды. Вчера, 10 апреля, на трубопроводе произошла авария. От холодного водоснабжения отключили 85 домой, три детских сада, школу и центральную городскую больницу, рассказали ЕТВ в пресс-службе МЧС по Свердловской области.
Сейчас жителям привозят воду в бутылках. В детских садах и школе сократили занятия до 12 часов. Аварию планируют устранить к 14 часам сегодняшнего дня, но вполне вероятно, что работы затянутся.
В конце марта в такой же ситуации оказались жители Камышлова. Из-за аварии на насосной станции без воды остались 298 многоквартирных и 146 частных домов, 12 детских садов и шесть школ.
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