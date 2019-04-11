Свердловские гаишники спасли замерзающих на трассе

,

,

«

,

,





К моменту , когда супругов обнаружили патрульные Илья Скворцов и Вячеслав Каргополов , они уже основательно продрогли , рассказали ЕТВ в отделении пропаганды ГИБДД Свердловской области. Гаишники дали пострадавшим согреться в служебном автомобиле , а сами с их разрешения открыли машину , убрав заднее стекло.

Весна уже наступилаа люди продолжают замерзать на свердловских трассах. Экипаж ГИБДД из Сысерти обнаружил продрогших супругов из Челябинскакоторые остановились на 185 километре подъезда к Екатеринбургу от М5Урал». Они вышли из своей машины Infiniti, и в этот момент двери автоматически заблокировалисьоставив хозяев снаружиа ключи — внутри.