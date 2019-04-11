Свердловские гаишники спасли замерзающих на трассе
08:37, 11 Апрель 2019
Супруги из Челябинска случайно заблокировали автомобиль с ключами внутри.
Весна уже наступила, а люди продолжают замерзать на свердловских трассах. Экипаж ГИБДД из Сысерти обнаружил продрогших супругов из Челябинска, которые остановились на 185 километре подъезда к Екатеринбургу от М5 «Урал». Они вышли из своей машины Infiniti, и в этот момент двери автоматически заблокировались, оставив хозяев снаружи, а ключи — внутри.
К моменту, когда супругов обнаружили патрульные Илья Скворцов и Вячеслав Каргополов, они уже основательно продрогли, рассказали ЕТВ в отделении пропаганды ГИБДД Свердловской области. Гаишники дали пострадавшим согреться в служебном автомобиле, а сами с их разрешения открыли машину, убрав заднее стекло.
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