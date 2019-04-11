Свердловчане упустили заграничный отпуск из-за долгов на 32 миллиарда

Некоторым свердловчанам запретили выезжать за границу из-за накопленных долгов. С начала 2019 года они успели «собрать» внушительную сумму — 32 миллиарда рублей. За три с половиной месяца приставы вынесли 56 тысяч постановлений в адрес неплательщиков. Самый крупный долг у жителей Среднего Урала, которые не гасят кредиты, — 18 тысяч постановлений на восемь миллиардов рублей.



На втором месте в топе — алиментщики. На них составили 7,1 тысячи постановлений на 1,5 миллиарда рублей, сообщили ЕТВ в пресс-службе свердловской УФССП. На третьей строчке — неплательщики налогов. Их около тысячи.

Перед летними каникулами приставы рекомендуют заранее позаботиться о погашении долгов, чтобы избежать неприятных сюрпризов в аэропорту и не испортить себе отпуск.