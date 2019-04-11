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Россельхознадзор оставил екатеринбуржев без 1,5 тонны фруктов и грибов

12:29, 11 Апрель 2019
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Фото: pixabay
Продукцию без документов нашли на плодовоовощной базе уральской столицы.

Россельхознадзор нашел 1,5 тонны фруктов и грибов без документов на плодовоовощной базе в Екатеринбурге. На продукции были следы перемаркировки, сообщили ЕТВ в пресс-службе Россельхознадзора. Всего проверяющие изъяли 1390 килограммов яблок, 12,8 килограмма груш и 99 килограммов шампиньонов.

Полакомиться санкционкой екатеринбуржцы не успели. Фрукты и грибы смешали с землей на полигоне бытовых отходов.

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Авторы:
Арина Осипова
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Теги:
Общество, санкционные продукты, Россельхознадзор, грибы, фрукты, еда, Екатеринбург
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