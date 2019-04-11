Россельхознадзор оставил екатеринбуржев без 1,5 тонны фруктов и грибов

Россельхознадзор нашел 1,5 тонны фруктов и грибов без документов на плодовоовощной базе в Екатеринбурге. На продукции были следы перемаркировки, сообщили ЕТВ в пресс-службе Россельхознадзора. Всего проверяющие изъяли 1390 килограммов яблок, 12,8 килограмма груш и 99 килограммов шампиньонов.

Полакомиться санкционкой екатеринбуржцы не успели. Фрукты и грибы смешали с землей на полигоне бытовых отходов.