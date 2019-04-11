Роспотребнадзор смиловался над бизнесменом, продававшим списанную еду

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Бизнесмен считает , что ведомство показало человечный подход , а « законотворцы со своим законодательством такого человечного подхода не имеют». Иван Зайченко уточнил , что , по закону , даже просроченный на две минуты хлеб нужно уничтожать , « заплатив за это адские деньги , вместо того , чтобы отдать нуждающимся».





Бизнесмен Иван Зайченко стал раздавать списанные продукты в середине марта. Роспотребнадзор не оценил благие намерения екатеринбуржца и устроил проверку магазина.

Роспотребнадзор все-таки не стал штрафовать бизнесмена Ивана Зайченкочей магазинЖизньмарт» бесплатно раздавал списанные продукты., — восторженно написал Зайченко на Facebook.