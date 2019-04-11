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Роспотребнадзор смиловался над бизнесменом, продававшим списанную еду

18:45, 11 Апрель 2019
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Фото: Иван Зайченко / facebook
С Иваном Зайченко провели дисциплинарную беседу, а штрафовать не стали.
Роспотребнадзор все-таки не стал штрафовать бизнесмена Ивана Зайченко, чей магазин «Жизньмарт» бесплатно раздавал списанные продукты. «Нам штраф не выписали, отделались предупреждением и дисциплинарной беседой! Это очень круто!», — восторженно написал Зайченко на Facebook.

Бизнесмен считает, что ведомство показало человечный подход, а «законотворцы со своим законодательством такого человечного подхода не имеют». Иван Зайченко уточнил, что, по закону, даже просроченный на две минуты хлеб нужно уничтожать, «заплатив за это адские деньги, вместо того, чтобы отдать нуждающимся».

Бизнесмен Иван Зайченко стал раздавать списанные продукты в середине марта. Роспотребнадзор не оценил благие намерения екатеринбуржца и устроил проверку магазина.

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Авторы:
Михаил Вербицкий
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Теги:
Общество, Свердловская область , Екатеринбург, просрочка, списанные продукты
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