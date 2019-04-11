Режиссер «Витьки Чеснока» ищет в Екатеринбурге подростков для фильма

Режиссер фильма «Как Витька Чеснок вез Леху Штыря в дом инвалидов» Александр Хант ищет героев для нового фильма, съемки которого пройдут в Екатеринбурге. Новая кинокартина называется «Межсезонье». Для нее требуются актеры-подростки. «Мы ищем реальных подростков, чтобы вместе снять по-настоящему честный независимый фильм о современном молодом поколении», — такая информация указана в группе кастинга во «Вконтакте».

Чтобы принять участие, необходимо выглядеть не старше 16 лет. Подать заявку можно в сообщениях группы. В сообщении нужно указать фамилию, имя, возраст, город, в котором вы живете, телефон, образование, навыки и хобби, опыт в кино, три любимых книги, три любимых музыкальных группы, три любимых фильма и описать свою мечту в одном предложении. Кроме того, не забудьте прикрепить к сообщению пять своих фотографий.

Если вами заинтересуются, помощник режиссера напишет или позвонит по указанному номеру телефона.