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Новосибирск захотел «выбить» деньги на метро вместе с Екатеринбургом

11:28, 11 Апрель 2019
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Фото: ЕТВ
Совет депутатов решил обратиться к премьер-министру Дмитрию Медведеву и напомнить о деньгах. Уральской столице предложили присоединиться к обращению.

Председатель комиссии по городскому хозяйству совета депутатов города Новосибирска Игорь Кудин предложил Екатеринбургу присоединиться к борьбе за федеральные деньги, которые должны выделить на строительство метро. Кроме Екатеринбурга депутаты хотят приобщить к «выбиванию» денег Самару и Нижний Новгород.

«Я считаю — вопрос жизненно важный. Я думаю, что если нас поддержат коллеги из других муниципалитетов, то это будет серьезное влияние на принятие решения о предложении правительству о включении этой статьи расходов в бюджет 20-го года по развитию метрополитенов крупных муниципалитетов крупных», — цитируют Кудина «Вести Новосибирск».

Напомним, к 300-летию Екатеринбург замахнулся на строительство 12 новых станций метро. На воплощение в жизнь грандиозных планов потратят 76,3 миллиарда рублей. Из федерального бюджета мэрия хочет получить 74,5 миллиарда рублей, из свердловского — 900 миллионов. Оставшуюся сумму направят из городского бюджета. ЕТВ разбирался, реальны ли все эти мечты о метро. Подробности здесь.

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Авторы:
Арина Осипова
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Теги:
Общество, 300-летие , метро, строительство, Метрополитен, Екатеринбург
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