На Урале управляющую компанию оштрафовали на 125 тысяч за снег

Управляющую компанию «Уютный дом Кушва» оштрафовали на 125 тысяч рублей за травму трехлетней девочки, которую та получила, когда шла с мамой мимо дома № 15 на Магистральной. С крыши здания на ребенка и мать упал сугроб, сообщили ЕТВ в пресс-службе свердловской прокуратуры. Медики диагностировали у девочки ушиб левой голени.

Прокуратура выяснила, что за дом отвечает управляющая компания «Уютный дом Кушва». Именно она должна была чистить крышу. Прокурор обратился в суд и потребовал оштрафовать компанию и ее директора. Суд согласился с постановлением и назначил УК 125 тысяч рублей штрафа, а ее руководителю — 25 тысяч.

В начале апреля в Екатеринбурге тоже ушибло снегом трехлетнюю малышку. Снег с наледью и еще два деревянных бруска в придачу упали на девочку с крыши детского сада «Детство» № 40/228 по улице Уральских рабочих, когда мама забирала ребенка. Это был не первый случай, поэтому еще в марте прокуратура собиралась встретиться с мэрией и пообщаться насчет некачественной уборки снега.