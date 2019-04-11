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На Урале управляющую компанию оштрафовали на 125 тысяч за снег

11:55, 11 Апрель 2019
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Фото: pixabay
Сугроб упал с крыши на трехлетнюю девочку и ее маму. Ребенок отделался ушибом голени.

Управляющую компанию «Уютный дом Кушва» оштрафовали на 125 тысяч рублей за травму трехлетней девочки, которую та получила, когда шла с мамой мимо дома № 15 на Магистральной. С крыши здания на ребенка и мать упал сугроб, сообщили ЕТВ в пресс-службе свердловской прокуратуры. Медики диагностировали у девочки ушиб левой голени.

Прокуратура выяснила, что за дом отвечает управляющая компания «Уютный дом Кушва». Именно она должна была чистить крышу. Прокурор обратился в суд и потребовал оштрафовать компанию и ее директора. Суд согласился с постановлением и назначил УК 125 тысяч рублей штрафа, а ее руководителю — 25 тысяч.

В начале апреля в Екатеринбурге тоже ушибло снегом трехлетнюю малышку. Снег с наледью и еще два деревянных бруска в придачу упали на девочку с крыши детского сада «Детство» № 40/228 по улице Уральских рабочих, когда мама забирала ребенка. Это был не первый случай, поэтому еще в марте прокуратура собиралась встретиться с мэрией и пообщаться насчет некачественной уборки снега.

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Авторы:
Арина Осипова
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Теги:
Общество, Свердловская область , травма, весна, сугроб, снег, дети, штраф, Кушва
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