Евгений Куйвашев пообещал сберечь наследие Владислава Тетюхина
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев пообещал «сберечь и развить наследие Владислава Тетюхина», о смерти которого стало известно сегодня, 11 апреля. Глава региона выразил соболезнования родным и близким основателя Уральского клинического лечебно-реабилитационного центра. Длинный пост об уральском меценате появился в Instagram Куйвашева. «Я нередко общался с Владиславом Валентиновичем, и каждую нашу встречу вспоминаю с теплотой и благодарностью. Это был мудрый и сильный человек», — написал губернатор.
Святому миллиардеру Владиславу Тетюхину было 86 лет. В 2014 году он создал Уральский клинический лечебно-реабилитационный центр в Нижнем Тагиле и вложил в него все свои деньги. Тетюхин пригласил грамотных специалистов со всех уголков России, Украины и Казахстана. В 2019 году у госпиталя Владислава Валентиновича начались проблемы. В интервью ЕАН основатель клиники сообщал, что в этот раз его центр получил «на 22,4% меньше квот на госпитализацию по ОМС». Выжить на платных операциях невозможно. Они составляют всего 2% от всех хирургических вмешательств, которые проводят в госпитале.
Работники Уральского клинического лечебно-реабилитационного центра обратились за помощью к губернатору Евгению Куйвашеву. Он пообещал найти деньги на клинику.
ЕТВ встречался с Владиславом Тетюхиным и говорил о том, почему «титановый король» решил помогать людям.