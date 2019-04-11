Евгений Куйвашев пообещал сберечь наследие Владислава Тетюхина

Святому миллиардеру Владиславу Тетюхину было 86 лет. В 2014 году он создал Уральский клинический лечебно-реабилитационный центр в Нижнем Тагиле и вложил в него все свои деньги. Тетюхин пригласил грамотных специалистов со всех уголков России, Украины и Казахстана. В 2019 году у госпиталя Владислава Валентиновича начались проблемы. В интервью ЕАН основатель клиники сообщал, что в этот раз его центр получил «на 22,4% меньше квот на госпитализацию по ОМС». Выжить на платных операциях невозможно. Они составляют всего 2% от всех хирургических вмешательств, которые проводят в госпитале.