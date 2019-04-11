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Евгений Куйвашев пообещал сберечь наследие Владислава Тетюхина

15:39, 11 Апрель 2019
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Фото: Instagram Евгения Куйвашева
Губернатор Свердловской области выразил соболезнования родным и близким мецената.

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев пообещал «сберечь и развить наследие Владислава Тетюхина», о смерти которого стало известно сегодня, 11 апреля. Глава региона выразил соболезнования родным и близким основателя Уральского клинического лечебно-реабилитационного центра. Длинный пост об уральском меценате появился в Instagram Куйвашева. «Я нередко общался с Владиславом Валентиновичем, и каждую нашу встречу вспоминаю с теплотой и благодарностью. Это был мудрый и сильный человек», — написал губернатор.

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Печальное, скорбное известие: скончался уральский предприниматель и меценат Владислав Валентинович Тетюхин. Про него можно без всяких оговорок сказать: великий человек. Своим трудом и умом добился всего, сделал большое состояние, а после продажи бизнеса вложил деньги не в офшоры и заграничные активы, а построил в Нижнем Тагиле современный госпиталь. ⠀ Я нередко общался с Владиславом Валентиновичем, и каждую нашу встречу вспоминаю с теплотой и благодарностью. Это был мудрый и сильный человек. ⠀ Я приношу соболезнования родным и близким Владислава Валентиновича. Его смерть — огромная утрата для всех. Обещаю, что приложу все усилия, чтобы сберечь и развить наследие Владислава Тетюхина в Свердловской области. Его имя останется в истории как имя одного из лучших уральцев. Вечная память.

Публикация от Евгений Куйвашев (@evgenykuyvashev)

Святому миллиардеру Владиславу Тетюхину было 86 лет. В 2014 году он создал Уральский клинический лечебно-реабилитационный центр в Нижнем Тагиле и вложил в него все свои деньги. Тетюхин пригласил грамотных специалистов со всех уголков России, Украины и Казахстана. В 2019 году у госпиталя Владислава Валентиновича начались проблемы. В интервью ЕАН основатель клиники сообщал, что в этот раз его центр получил «на 22,4% меньше квот на госпитализацию по ОМС». Выжить на платных операциях невозможно. Они составляют всего 2% от всех хирургических вмешательств, которые проводят в госпитале.

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Работники Уральского клинического лечебно-реабилитационного центра обратились за помощью к губернатору Евгению Куйвашеву. Он пообещал найти деньги на клинику.

ЕТВ встречался с Владиславом Тетюхиным и говорил о том, почему «титановый король» решил помогать людям.

Авторы:
Арина Осипова
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Теги:
Общество, финансирование, медицина, клиника, Екатеринбург, Нижний Тагил, Владислав Тетюхин, Евгений Куйвашев
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