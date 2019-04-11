Екатеринбуржец отсудил 115 тысяч за попавшую в яму машину
11:37, 11 Апрель 2019
Автолюбитель требовал 150 тысяч.
Екатеринбуржец отсудил 115 тысяч рублей за свою машину, попавшую в яму. Об этом ЕТВ рассказали в пресс-службе Свердловского областного суда.
Авария произошла в апреле 2018 года: мужчина ехал на Toyota Camry по Альпинистов и заехал в лужу, которая скрывала яму. Водитель подал иск в Октябрьский районный суд, чтобы ему возместили ущерб. Всего около 150 тысяч — на ремонт автомобиля, услуги оценщика, расходы по оплате услуг юриста и госпошлину. Суд удовлетворил требования частично и присудил екатеринбуржцу 115 тысяч. Ни истца, ни ответчика решение не устроило, поэтому последовали апелляции в Свердловский областной суд. Их, впрочем, оставили без удовлетворения.
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