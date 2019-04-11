Екатеринбургские медики впервые сделали лапароскопию ребенку

Хирурги Областной детской клинической больницы № 1 в Екатеринбурге впервые сделали лапароскопию [малоинвазивное хирургическое вмешательство, осуществляемое через небольшие проколы на передней стенке брюшной полости — прим. ЕТВ] по пересадке мочеточника трехлетнему малышу. Ранее в УрФО не делали такие операции детям, сообщили ЕТВ в пресс-службе ОДКБ № 1.

Патологию у ребенка обнаружили, когда он был в утробе матери. Диагноз подтвердили при рождении. В пять месяцев малыша обследовали специалисты ОДКБ № 1, далее врачи наблюдали за ним до трех лет. Состояние ребенка не улучшалось, и тогда медики решили прооперировать его. Операция шла 2,5 часа.

«Лапароскопический доступ позволяет соблюдать те же самые принципы хирургии в лечении данных пороков, но с большей вероятностью на успех… Такие операции снижают травматичность, болевые ощущения и приводят к ранней выписки из стационара», — рассказал о достижении заместитель главного хирурга Юрий Баранов. Спустя три дня после операции ребенка выписали из больницы.