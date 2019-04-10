В квартире в Академическом, где прогремел взрыв, жил следователь

Утром 10 апреля в Академическом загорелся 17-этажный жилой дом № 46 по улице Мехренцева. В пресс-службе свердловского МЧС рассказали, что пожар произошел в квартире на 15 этаже. Пожарные потушили огонь за 20 минут. Площадь возгорания составляла 30 квадратных метров. Из подъезда эвакуировали 20 человек, из них восемь детей. При пожаре пострадали два жильца: мужчина и женщина, они госпитализированы с ожогами 50 тела.

Эксперты объяснили ЕТВ одну из основных версий взрыва. Ранее свердловская прокуратура заявила, что жильцы квартиры на Мехренцева, 46 самостоятельно проводили отделочные работы — натягивали натяжные потолки, используя газовый баллон.

