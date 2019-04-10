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В квартире в Академическом, где прогремел взрыв, жил следователь

15:10, 10 Апрель 2019
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Фото: «Сова»
Ранее в больницу увезли мужчину и женщину — у них обожжено 50% тела.

Стало известно, кто жил в квартире в Академическом микрорайоне, где прогремел взрыв. По информации источников E1, речь идет о 42-летнем подполковнике юстиции Егоре Медведевских, который возглавляет следственный отдел по Железнодорожному району Екатеринбурга. В пресс-службе свердловского СК эту информацию не подтверждают.

Утром 10 апреля в Академическом загорелся 17-этажный жилой дом № 46 по улице Мехренцева. В пресс-службе свердловского МЧС рассказали, что пожар произошел в квартире на 15 этаже. Пожарные потушили огонь за 20 минут. Площадь возгорания составляла 30 квадратных метров. Из подъезда эвакуировали 20 человек, из них восемь детей. При пожаре пострадали два жильца: мужчина и женщина, они госпитализированы с ожогами 50 тела.

Эксперты объяснили ЕТВ одну из основных версий взрыва. Ранее свердловская прокуратура заявила, что жильцы квартиры на Мехренцева, 46 самостоятельно проводили отделочные работы — натягивали натяжные потолки, используя газовый баллон.


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Авторы:
Михаил Вербицкий
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Теги:
Общество, Екатеринбург, СК РФ по Свердловской области, Академический, Академический микрорайон
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