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В Екатеринбурге запустили онлайн-сервис по поиску домашних животных

16:45, 10 Апрель 2019
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Фото: pixabay
Владельцу достаточно заполнить форму, благодаря которой о питомце узнают многие пользователи интернета.

Яндекс и компания Purina запустили в Екатеринбурге платформу по поиску домашних питомцев. Разработка поможет оповестить о пропаже как можно больше людей и отыскать животного в кратчайшие сроки. Воспользоваться сервисом могут как люди, которые потеряли любимца, так и те, кто его нашел, сообщили создатели платформы.

Чтобы выложить объявление, хозяину кошки или собаки нужно заполнить онлайн-форму и подробно рассказать в ней о том, как выглядит питомец, где он пропал, а также указать телефон для связи. После модерации объявление опубликуют на Яндексе. Его увидят все пользователи района, в котором потерялся питомец. Рассказать о пропаже домашнего животного можно здесь.

Сейчас сервис по поиску любимцев работает в Екатеринбурге в тестовом режиме. Скоро он появится в Новосибирске, Самаре, Твери и Москве.

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Авторы:
Арина Осипова
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Теги:
Общество, Яндекс, потеряшка, животные, собака, кот, домашние животные, Екатеринбург
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