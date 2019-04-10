В Екатеринбурге запустили онлайн-сервис по поиску домашних животных

Яндекс и компания Purina запустили в Екатеринбурге платформу по поиску домашних питомцев. Разработка поможет оповестить о пропаже как можно больше людей и отыскать животного в кратчайшие сроки. Воспользоваться сервисом могут как люди, которые потеряли любимца, так и те, кто его нашел, сообщили создатели платформы.

Чтобы выложить объявление, хозяину кошки или собаки нужно заполнить онлайн-форму и подробно рассказать в ней о том, как выглядит питомец, где он пропал, а также указать телефон для связи. После модерации объявление опубликуют на Яндексе. Его увидят все пользователи района, в котором потерялся питомец. Рассказать о пропаже домашнего животного можно здесь.

Сейчас сервис по поиску любимцев работает в Екатеринбурге в тестовом режиме. Скоро он появится в Новосибирске, Самаре, Твери и Москве.