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Шоумен Андрей Рожков сломал ногу перед концертом в Екатеринбурге

18:17, 10 Апрель 2019
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Фото: Instagram Татьяны Мерзляковой
Фотографию с капитаном «Уральских пельменей» опубликовала в Instagram свердловский омбудсмен Татьяна Мерзлякова.

Капитан «Уральских пельменей» Андрей Рожков сломал ногу перед выступлением в Екатеринбурге. Фотографию с шоуменом опубликовала в Instagram уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова. «Костыли настоящие и перелом тоже», — уточнила Мерзлякова.

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Через два дня, 12 апреля, команда «Уральских пельменей» должна выступать во Дворце молодежи в Екатеринбурге. Отменять выступление не собираются, поэтому зрители смогут увидеть программу «Бубновый ТЮЗ», несмотря на травму артиста.

Надеемся, что Андрей Рожков восстановится быстро. Этому должна способствовать его хорошая физподготовка. В феврале 2019 года капитан «Уральских пельменей» провел мастер-класс для волонтеров международного турнира «Большой шлем» вместе с бронзовым призером чемпионата мира по дзюдо Натальей Голомидовой.

В марте перед концертом в уральской столице сломал ногу Дима Билан. Травма оказалась серьезной, певцу потребовалась операция. Поэтому фанаты из Екатеринбурга не смогли увидеть Билана в первый месяц весны.

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Авторы:
Арина Осипова
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Теги:
Общество, Екатеринбург, Уральские пельмени, шоу, концерт, перелом, Андрей Рожков
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