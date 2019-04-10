Шоумен Андрей Рожков сломал ногу перед концертом в Екатеринбурге
Капитан «Уральских пельменей» Андрей Рожков сломал ногу перед выступлением в Екатеринбурге. Фотографию с шоуменом опубликовала в Instagram уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова. «Костыли настоящие и перелом тоже», — уточнила Мерзлякова.
Через два дня, 12 апреля, команда «Уральских пельменей» должна выступать во Дворце молодежи в Екатеринбурге. Отменять выступление не собираются, поэтому зрители смогут увидеть программу «Бубновый ТЮЗ», несмотря на травму артиста.
Надеемся, что Андрей Рожков восстановится быстро. Этому должна способствовать его хорошая физподготовка. В феврале 2019 года капитан «Уральских пельменей» провел мастер-класс для волонтеров международного турнира «Большой шлем» вместе с бронзовым призером чемпионата мира по дзюдо Натальей Голомидовой.
В марте перед концертом в уральской столице сломал ногу Дима Билан. Травма оказалась серьезной, певцу потребовалась операция. Поэтому фанаты из Екатеринбурга не смогли увидеть Билана в первый месяц весны.