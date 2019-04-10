«Почта России» откроет в Екатеринбурге логистический хаб
15:17, 10 Апрель 2019
Новый объект введут в 2021 году.
Логистический хаб в Екатеринбурге к 2021 году откроет «Почта России». Помимо уральской столицы, новые центры появятся в Челябинске и Тюмени. Общая площадь хабов составит 81 тысячу квадратных метров. Новая структура позволит доставлять почту быстрее и вывести логистику на качественно новый уровень.
Через почтовый центр можно будет отправлять посылки за границу и получать товары по заказам клиентов через российские онлайн-магазины. В состав хаба войдут автоматизированный
сортировочный центр, место международного почтового обмена. Центр сможет пропускать через себя миллион почтовых отправлений в сутки.
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