Главная «ЕТВ»НовостиОбщество

«Почта России» откроет в Екатеринбурге логистический хаб

15:17, 10 Апрель 2019
logisticheskij_centr.jpg
Фото: «Почта России»
Новый объект введут в 2021 году.

Логистический хаб в Екатеринбурге к 2021 году откроет «Почта России». Помимо уральской столицы, новые центры появятся в Челябинске и Тюмени. Общая площадь хабов составит 81 тысячу квадратных метров. Новая структура позволит доставлять почту быстрее и вывести логистику на качественно новый уровень.

Через почтовый центр можно будет отправлять посылки за границу и получать товары по заказам клиентов через российские онлайн-магазины. В состав хаба войдут автоматизированный сортировочный центр, место международного почтового обмена. Центр сможет пропускать через себя миллион почтовых отправлений в сутки.

Куплю грязь. Дорого
Инструкция для екатеринбургских коллекционеров современного искусства.
Авторы:
Михаил Вербицкий
Что вы думаете о материале ««Почта России» откроет в Екатеринбурге логистический хаб»?
Мы продолжаем следить за темой и хотим знать ваше мнение.
Теги:
Общество, Почта России, хабы, Свердловская область , Екатеринбург
Срочные новости, фото и видео событий, очевидцами которых вы стали, сообщайте нам

Новое и интересное

Долина, чудная долина. Особенности экономической зоны
Общество
Долина, чудная долина. Особенности экономической зоны
Про «Титановую долину» пишут либо в восторженно-рекламных, либо в скандально-трагичных тонах. Истина, как ей и положено, размещается посредине. ЕТВ решил взглянуть на ОЭЗ своими глазами.
Мама-жена-бабушка. Любимая женщина Леонида Парфенова. Кулинар и журнал
30 апреля в 12:30
С Елена Чекалова
Ольга Ускова: когда запустят российские беспилотники?
26 апреля в 12:30
С Ольга Ускова
Железо при параде. Т-72Б против «Абрамса»
Общество
Железо при параде. Т-72Б против «Абрамса»
Сегодня в нашем предпраздничном цикле померятся стволами главные российский и американский танки.