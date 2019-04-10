Малыш, пострадавший в ДТП на Фурманова, продолжает приходить в себя
15:44, 10 Апрель 2019
Ранее суд продлил арест виновнику аварии.
Фотограф Павел Норицын, чьи жена и ребенок пострадали в ДТП на Фурманова, рассказал о состоянии сына. «Ванечка приходит в норму, месяц назад снова начал ползать, а движение — жизнь. Дальше — лучше», — написал Павел Норицын. «Катя [жена] без селезенки и почки, на ней больше 10 шрамов, титановая пластина в позвоночнике и руке, но выглядит по-моему неплохо», — добавил он. Ранее суд продлил арест виновнику аварии. Владимир Пузырёв проведет под стражей ещё один месяц.
14 ноября 2018 года водитель Honda на большой скорости выехал на тротуар и сбил трех человек — мужчину, а также девушку с ребенком. Все трое долгое время находились в реанимации и теперь восстанавливаются от полученных травм. Виновник аварии ожидает решения суда под стражей.
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