Малыш, пострадавший в ДТП на Фурманова, продолжает приходить в себя

Фотограф Павел Норицын , чьи жена и ребенок пострадали в ДТП на Фурманова , рассказал о состоянии сына. « Ванечка приходит в норму , месяц назад снова начал ползать , а движение — жизнь. Дальше — лучше», — написал Павел Норицын. « Катя [жена] без селезенки и почки , на ней больше 10 шрамов , титановая пластина в позвоночнике и руке , но выглядит по-моему неплохо», — добавил он. Ранее суд продлил арест виновнику аварии. Владимир Пузырёв проведет под стражей ещё один месяц.



