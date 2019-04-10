Куйвашев рассказал в Швейцарии о планах на Универсиаду-2023
Губернатор Евгений Куйвашев совместно со свердловской делегацией презентовал в Швейцарии заявку Екатеринбурга на Универсиаду-2023. «Мы показали коллегам, как идет работа над заявочной книгой, и обсудили визит инспекционной комиссии FISU в Екатеринбург в июне», — сообщил глава региона в Instagram.
Кроме того, наша делегация попросила Международную федерацию студенческого спорта (FISU) включить в программу екатеринбургской Универсиады бокс и самбо. «У нас есть прекрасная инфраструктура для проведения соревнований по этим видам единоборств», — добавил Куйвашев.
В начале апреля Евгений Владимирович сформировал оргкомитет Универсиады-2023. В июне ему предстоит показать заявочную книгу комиссии из FISU, а уже 2 июля она объявит победителя гонки. Чтобы провести соревнования с размахом, Екатеринбург решили облагородить к юбилею, который как раз пройдет в 2023 году. Что есть в плане подготовки к 300-летию уральской столицы, читайте здесь.