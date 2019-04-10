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Куйвашев рассказал в Швейцарии о планах на Универсиаду-2023

19:10, 10 Апрель 2019
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Фото: Мария Войнакова, ЕТВ
Свердловская делегация предложила включить в программу соревнований бокс и самбо.

Губернатор Евгений Куйвашев совместно со свердловской делегацией презентовал в Швейцарии заявку Екатеринбурга на Универсиаду-2023. «Мы показали коллегам, как идет работа над заявочной книгой, и обсудили визит инспекционной комиссии FISU в Екатеринбург в июне», — сообщил глава региона в Instagram.

Кроме того, наша делегация попросила Международную федерацию студенческого спорта (FISU) включить в программу екатеринбургской Универсиады бокс и самбо. «У нас есть прекрасная инфраструктура для проведения соревнований по этим видам единоборств», — добавил Куйвашев.

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Привет из Швейцарии. Делегация Свердловской области проводит здесь встречи с руководством Международной федерации студенческого спорта (FISU). Это работа в рамках презентации нашей заявки на Универсиаду 2023 года. Мы показали коллегам, как идет работа над заявочной книгой, и обсудили визит инспекционной комиссии FISU в Екатеринбург в июне. Мы попросили FISU включить в программу екатеринбургской Универисады два вида спорта, которые не входят в «стандартный набор»: это бокс и самбо. У нас есть прекрасная инфраструктура для проведения соревнований по этим видам единоборств. Строительство Деревни Универсиады запланировано в новом микрорайоне ВИЗ-Правобережный. В будущем этот район станет новым «ядром» Екатеринбурга, вторым центром общественной, деловой, культурной и спортивной жизни. Мы готовы провести Универсиаду на высочайшем уровне. Это будет и праздник спорта, и важный этап в развитии Екатеринбурга, которому в 2023 году исполняется 300 лет.

Публикация от Евгений Куйвашев (@evgenykuyvashev)

В начале апреля Евгений Владимирович сформировал оргкомитет Универсиады-2023. В июне ему предстоит показать заявочную книгу комиссии из FISU, а уже 2 июля она объявит победителя гонки. Чтобы провести соревнования с размахом, Екатеринбург решили облагородить к юбилею, который как раз пройдет в 2023 году. Что есть в плане подготовки к 300-летию уральской столицы, читайте здесь.

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Авторы:
Арина Осипова
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Теги:
Общество, заявка, FISU, соревнования, Универсиада, Екатеринбург, Евгений Куйвашев
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