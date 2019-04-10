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«Кейтеринбург» изменил питание детей в школах после «Золушки»

13:17, 10 Апрель 2019
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Фото: ЕТВ
Новый оператор отказался кормить ребят по-прежнему и разработал новое меню. Что теперь едят учащиеся – в репортаже ЕТВ.

Оператор питания «Кейтеринбург», который забрал у скандальной «Золушки» последние школы № 140, 65, 10, 70, 173 и 175, показал журналистам еду, которую теперь предлагают детям. И устроил дегустацию. На столах расставили ватрушки с повидлом и творогом, гречку с гуляшом из говядины, запеченную под сыром и помидорами курицу, горбушу с зеленью под сметанной шубкой, творожную запеканку со сгущенкой, борщ, рассольник, салаты и компоты из клубники и смородины.

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«Мы ушли от замороженного картофеля и птицы, которые использовал прошлый оператор [имеется в виду Золушка“ — прим. ЕТВ]. Используем только охлажденные продукты. Вот творожная запеканка. Творог у нас только скоропортящийся. Его срок годности — 72 часа, но реализуем его мы за 36 часов, — комментирует управляющий объектами Антон Хоменко. — Мы стали давать детям кусковую рыбу, курицу, чего тоже раньше не было. Добавляем новые напитки. Чай практически не даем».

Чтобы зайти на новые площадки, «Кейтеринбург» инвестировал по полтора миллиона в каждую школу. Деньги понадобились на закупку нового оборудования. Сейчас компания кормит десять образовательных учреждений уральской столицы. Большинство работников, которые трудились на «Золушку» перешли «Кейтеринбургу». «Мы подписываем договор, идем к директору школы, общаемся, узнаем, устраивает его персонал или нет, выходим в коллектив столовой, предлагаем остаться у нас. Если возникает необходимость в новых кадрах, обращаемся в департамент персонала», — уточняет заместитель операционного директора компании Ольга Буйских.

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В «Кейтеринбурге» есть тендерный отдел, который занимается закупкой продуктов. В штате работают санитарный врач и сертифицированный аудитор. Всех поставщиков представители фирмы не раскрывают, но отмечают, что работают только с местными. Нет смысла везти закупки издалека. Молочку берут у завода в Алапаевске и в УГМК.

Сейчас оператор разрабатывает меню на две недели и готовится ввести трехнедельный рацион. В десяти школах «Кейтеринбурга» действуют 22 комплекса. Подход к каждой школе индивидуален. Операционный директор «Кейтеринбурга» Оксана Козырева говорит, что «запрос идет от заказчика». Что он хочет видеть в меню, то и получает. Но в соответствии с санитарными требованиями. За то время, что «Кейтеринбург» готовит для школ «Золушки», охват питанием в учреждениях вырос на 5%. Оксана Козырева добавляет: «Пять лет назад мы проводили анкетирование и узнавали, что хотят есть ребята в столовых. Они хотели пельмени, сосиски. Теперь же им нравятся котлета и пюре. Отношение взрослых и детей к питанию поменялось».

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Я поддаюсь соблазну, беру вилку и пробую по чуть-чуть все, что нам предлагают. Коллеги в стороне уже активно работают челюстями и говорят, что не хватает специй. Но как по мне, здесь всего более чем достаточно. Непресное куриное филе, пикантную нотку которому придает сыр и помидорка, тает во рту. То же самое могу сказать о рыбе. Косточек нет, вкус мягкий. Говяжий гуляш жуется легко тоже. Его явно готовили два часа, не меньше. Гречка совсем не та, которую сварили по-быстрому и подали. С овощами она приобретает иной, более насыщенный вкус. Я попробовала только половину из всего, что есть на столе, и в меня больше не лезет. Запиваю свой завтрак, обернувшийся полноценным обедом, компотом из клубники и выношу вердикт: «Очень вкусно». Лет пять назад, когда я еще училась в школе, нас так разнообразно не кормили.

Сотрудники «Кейтеринбурга» добавляют, что ребенку дают право выбора. И родители, и дети могут высказывать свои пожелания. А для тех, кто имеет определенные заболевания, могут составить отдельный рацион. Но нужно заключение специалиста.

Напомним, о том, что «Кейтеринбургу» переходят школы, которые кормила «Золушка», стало известно в феврале этого года. В марте скандальное предприятие, которое прославилось фальсифицированной продукцией и отравлениями детей, ликвидировали по решению суда. О том, как должно быть организовано школьное питание, чтобы можно было есть вкусно, мы рассказывали ранее. Кроме того, ЕТВ побывал в школе № 22 на Уралмаше, которую кормит столовая № 11. О наших впечатлениях читайте здесь.

Фото в тексте и на главной: ЕТВ.

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Авторы:
Арина Осипова
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Теги:
Общество, Золушка, школа, продукты, еда, Кейтеринбург, кейтеринг, Екатеринбург
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