«Кейтеринбург» изменил питание детей в школах после «Золушки»

Я поддаюсь соблазну, беру вилку и пробую по чуть-чуть все, что нам предлагают. Коллеги в стороне уже активно работают челюстями и говорят, что не хватает специй. Но как по мне, здесь всего более чем достаточно. Непресное куриное филе, пикантную нотку которому придает сыр и помидорка, тает во рту. То же самое могу сказать о рыбе. Косточек нет, вкус мягкий. Говяжий гуляш жуется легко тоже. Его явно готовили два часа, не меньше. Гречка совсем не та, которую сварили по-быстрому и подали. С овощами она приобретает иной, более насыщенный вкус. Я попробовала только половину из всего, что есть на столе, и в меня больше не лезет. Запиваю свой завтрак, обернувшийся полноценным обедом, компотом из клубники и выношу вердикт: «Очень вкусно». Лет пять назад, когда я еще училась в школе, нас так разнообразно не кормили.

Сотрудники «Кейтеринбурга» добавляют, что ребенку дают право выбора. И родители, и дети могут высказывать свои пожелания. А для тех, кто имеет определенные заболевания, могут составить отдельный рацион. Но нужно заключение специалиста.

Напомним, о том, что «Кейтеринбургу» переходят школы, которые кормила «Золушка», стало известно в феврале этого года. В марте скандальное предприятие, которое прославилось фальсифицированной продукцией и отравлениями детей, ликвидировали по решению суда. О том, как должно быть организовано школьное питание, чтобы можно было есть вкусно, мы рассказывали ранее. Кроме того, ЕТВ побывал в школе № 22 на Уралмаше, которую кормит столовая № 11. О наших впечатлениях читайте здесь.

Фото в тексте и на главной: ЕТВ.