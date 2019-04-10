Главным наркологом УрФО стал экс-руководитель «Урала без наркотиков»
14:38, 10 Апрель 2019
Приказ о назначении Антона Поддубного подписала министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова.
Главный врач Свердловской областной наркологической больницы Антон Поддубный стал главным наркологом Уральского федерального округа. Приказ подписала министр здравоохранения России Вероника Скворцова. При этом Поддубный сохранит должность главврача в областном наркодиспансере. За новую должность Поддубный не будет получать деньги.
Ранее Антон Поддубный возглавлял реабилитационный центр «Урал без наркотиков», который создавали в качестве альтернативе фонду «Город без наркотиков». Позднее Поддубный стал главврачом Свердловской областной наркологической больницы, которая включила в себя «Урал без наркотиков».
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