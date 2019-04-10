Главным наркологом УрФО стал экс-руководитель «Урала без наркотиков»

Главный врач Свердловской областной наркологической больницы Антон Поддубный стал главным наркологом Уральского федерального округа. Приказ подписала министр здравоохранения России Вероника Скворцова. При этом Поддубный сохранит должность главврача в областном наркодиспансере. За новую должность Поддубный не будет получать деньги.







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Ранее Антон Поддубный возглавлял реабилитационный центрУрал без наркотиков», который создавали в качестве альтернативе фондуГород без наркотиков». Позднее Поддубный стал главврачом Свердловской областной наркологической больницыкоторая включила в себяУрал без наркотиков».