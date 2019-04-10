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Екатеринбуржец украл за месяц две «Иж-Оды» и одну «Оку»

17:07, 10 Апрель 2019
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Фото: pixabay
Полицейские задержали мужчину, когда он ехал на очередном похищенном автомобиле.

Полицейские остановили на Луначарского екатеринбуржца, который нарушил ПДД. Выяснилось, что у мужчины не было прав и документов на управляемую им машину «Иж-Ода», сообщили ЕТВ в пресс-службе городской ГИБДД. Задержанный 18-летний парень признался, что украл автомобиль с улицы Декабристов.

Уже в отделении полиции мужчина сказал, что в марте он угнал еще одну «Иж-Оду» с Восточной и «Оку» с улицы Бажова. В прошлые разы любителя отечественного автопрома тоже останавливала госавтоинспекция. Сейчас полицейские проверяют причастность к другим преступлениям. Мужчина находится под подпиской о невыезде. На него завели уголовное дело.

Куплю грязь. Дорого
Инструкция для екатеринбургских коллекционеров современного искусства.
Авторы:
Арина Осипова
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Теги:
Общество, автомобиль, кража, ГИБДД, МВД, полиция, Екатеринбург
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