Екатеринбуржец украл за месяц две «Иж-Оды» и одну «Оку»
17:07, 10 Апрель 2019
Полицейские задержали мужчину, когда он ехал на очередном похищенном автомобиле.
Полицейские остановили на Луначарского екатеринбуржца, который нарушил ПДД. Выяснилось, что у мужчины не было прав и документов на управляемую им машину «Иж-Ода», сообщили ЕТВ в пресс-службе городской ГИБДД. Задержанный 18-летний парень признался, что украл автомобиль с улицы Декабристов.
Уже в отделении полиции мужчина сказал, что в марте он угнал еще одну «Иж-Оду» с Восточной и «Оку» с улицы Бажова. В прошлые разы любителя отечественного автопрома тоже останавливала госавтоинспекция. Сейчас полицейские проверяют причастность к другим преступлениям. Мужчина находится под подпиской о невыезде. На него завели уголовное дело.
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