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Екатеринбуржцу светит пять лет за продажу противозаконных лекарств

11:20, 10 Апрель 2019
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Фото: pixabay
Мужчина осознавал, что совершает преступление, но все равно реализовал препараты.
Жителю Екатеринбурга грозит от трех до пяти лет лишения свободы за сбыт незаконных лекарств от гепатита C. Об этом ЕТВ рассказали в пресс-службе свердловской прокуратуры.

По версии следствия, 13 июля 2018 года обвиняемый купил у неустановленного лица лекарства в Интернете, осознавая, что они незаконны на территории России. Спустя три дня обвиняемый продал препараты на 110 тысяч рублей во дворе на Папанина, 30.
Куплю грязь. Дорого
Инструкция для екатеринбургских коллекционеров современного искусства.
Авторы:
Михаил Вербицкий
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Теги:
Общество, лекарства, прокуратура Свердловской области, Свердловская область , Екатеринбург
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