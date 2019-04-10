Екатеринбуржцу разрешили судиться с американской компанией eBay

Житель Екатеринбурга отстоял право судиться с американской компанией eBay, которое у него хотел забрать Кировский районный суд. В январе 2018 года мужчина приобрел на сайте eBay фотоаппарат за 43 тысячи рублей. Покупку должны были доставить в Уилмингтон штата Делавэр, а оттуда — в Екатеринбург. Но фотоаппарат до сих пор не дошел до своего хозяина.

Екатеринбуржец обратился с иском к американской компании в Кировский районный суд, попросив взыскать с ответчика стоимость фотоаппарата — 43 тысячи рублей, компенсацию морального вреда в размере 30 тысяч, штраф — 50% от присужденной в его пользу денежной суммы, а также судебные издержки. Но суд прекратил производство по гражданскому делу, поскольку ответчик находится в США, а в России у eBay нет филиала или представительства.

Настойчивый покупатель не согласился с позицией суда и подал жалобу в Свердловский областной суд. Вышестоящая инстанция не согласилась с выводами суда первой инстанции. Судебные коллегии вправе рассматривать дела с участием иностранных лиц, если ответчик распространяет рекламу в Интернете, чтобы привлечь российских потребителей. «Сайт www.ebay.com. является русифицированным, что само по себе свидетельствует о цели привлечения потребителей из числа граждан Российской Федерации», — объяснили в пресс-службе свердловского облсуда. Решение Кировского суда отменили. Гражданское дело рассмотрят заново.