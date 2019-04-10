Главная «ЕТВ»НовостиОбщество

Екатеринбуржцу разрешили судиться с американской компанией eBay

09:39, 10 Апрель 2019
camera-2598507_960_720.jpg
Фото: pixabay
Горожанин хотел вернуть 42 тысячи за фотоаппарат, который ему не привезли. Сначала Кировский районный суд отказался рассматривать дело.

Житель Екатеринбурга отстоял право судиться с американской компанией eBay, которое у него хотел забрать Кировский районный суд. В январе 2018 года мужчина приобрел на сайте eBay фотоаппарат за 43 тысячи рублей. Покупку должны были доставить в Уилмингтон штата Делавэр, а оттуда — в Екатеринбург. Но фотоаппарат до сих пор не дошел до своего хозяина.

Екатеринбуржец обратился с иском к американской компании в Кировский районный суд, попросив взыскать с ответчика стоимость фотоаппарата — 43 тысячи рублей, компенсацию морального вреда в размере 30 тысяч, штраф — 50% от присужденной в его пользу денежной суммы, а также судебные издержки. Но суд прекратил производство по гражданскому делу, поскольку ответчик находится в США, а в России у eBay нет филиала или представительства.

Настойчивый покупатель не согласился с позицией суда и подал жалобу в Свердловский областной суд. Вышестоящая инстанция не согласилась с выводами суда первой инстанции. Судебные коллегии вправе рассматривать дела с участием иностранных лиц, если ответчик распространяет рекламу в Интернете, чтобы привлечь российских потребителей. «Сайт www.ebay.com. является русифицированным, что само по себе свидетельствует о цели привлечения потребителей из числа граждан Российской Федерации», — объяснили в пресс-службе свердловского облсуда. Решение Кировского суда отменили. Гражданское дело рассмотрят заново.

Куплю грязь. Дорого
Инструкция для екатеринбургских коллекционеров современного искусства.
Авторы:
Михаил Вербицкий
Что вы думаете о материале «Екатеринбуржцу разрешили судиться с американской компанией eBay»?
Мы продолжаем следить за темой и хотим знать ваше мнение.
Теги:
Общество, ebay, Екатеринбург, фотоаппарат, Свердловский областной суд
Срочные новости, фото и видео событий, очевидцами которых вы стали, сообщайте нам

Новое и интересное

В Екатеринбурге все будет хорошо. Надо только запретить плохие вести
Общество
В Екатеринбурге все будет хорошо. Надо только запретить плохие вести
Редакция ЕТВ придумала, что еще стоит «зацензурировать», кроме электронных табло, показывающих курсы валют, чтобы сберечь душевное здоровье граждан.
Мама-жена-бабушка. Любимая женщина Леонида Парфенова. Кулинар и журнал
30 апреля в 12:30
С Елена Чекалова
Ольга Ускова: когда запустят российские беспилотники?
26 апреля в 12:30
С Ольга Ускова
«Лучший в стране». Цирковые встали на защиту Марчевского
Общество
«Лучший в стране». Цирковые встали на защиту Марчевского
Артисты готовы бойкотировать «лже-фестиваль клоунов в Екатеринбурге».