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В Екатеринбурге полицейский спас школьницу на крыше девятиэтажки

15:33, 09 Апрель 2019
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Фото: pixabay
Егор Никифоров отвлек девочку, которая плакала на краю здания, а затем снял ее с опасного места.

Старшина полиции Егор Никифоров спас школьницу в Екатеринбурге. В дежурную часть позвонили и сообщили, что на крыше дома на Мичурина, 217 находится человек. Когда полицейские приехали на место, то обнаружили, что вход на крышу не заперт. На самом краю многоэтажки стояла девочка лет 11-12, сообщили ЕТВ в пресс-группе УМВД по Екатеринбургу.

Егор Никифоров решил отвлечь внимание ребенка. Он спросил школьницу, как она оказалась на крыше, и предложил пойти домой, но девочка промолчала. В ответ она только плакала. Тогда полицейский уточнил, не поругалась ли школьница с кем-нибудь. Девочка кивнула и снова заплакала. Никифоров объяснил ребенку, что из-за ссор не нужно действовать необдуманно, протянул к девочке руки и снял с возвышения.

Школьницу доставили в ПДН и пригласили на беседу ее родителей. До этого семья не состояла на учете. Сейчас полицейские проводят проверку.

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Авторы:
Арина Осипова
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Теги:
Общество, Екатеринбург, Свердловская область , крыша, дети, полицейский, спасение, УМВД по Екатеринбургу
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