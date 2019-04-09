В Екатеринбурге наказали воспитателей, выпустивших ребенка из садика

Прокуратура внесла представление директору детского сада № 252 «Надежда» за трехлетнего ребенка, который ушел из образовательного учреждения. В ведомстве потребовали устранить все нарушения законодательства. Также объявили выговор четырем сотрудникам садика — заведующему учреждения, заведующему хозяйством, воспитателю и младшему воспитателю.

15 марта днем трехлетний воспитанник младшей группы садика беспрепятственно ушел с территории образовательного учреждения. Ребенка обнаружил полицейский спустя 20 минут на остановке. Сотрудники прокуратуры установили, что воспитатель младшей группы оставил мальчика без присмотра, а руководитель учреждения своевременно не рассказала о происшествии органам правопорядка.