В Екатеринбурге наказали воспитателей, выпустивших ребенка из садика
15:20, 09 Апрель 2019
Трехлетний мальчик беспрепятственно покинул образовательное учреждение. От неприятностей его спас полицейский.
Прокуратура внесла представление директору детского сада № 252 «Надежда» за трехлетнего ребенка, который ушел из образовательного учреждения. В ведомстве потребовали устранить все нарушения законодательства. Также объявили выговор четырем сотрудникам садика — заведующему учреждения, заведующему хозяйством, воспитателю и младшему воспитателю.
15 марта днем трехлетний воспитанник младшей группы садика беспрепятственно ушел с территории образовательного учреждения. Ребенка обнаружил полицейский спустя 20 минут на остановке. Сотрудники прокуратуры установили, что воспитатель младшей группы оставил мальчика без присмотра, а руководитель учреждения своевременно не рассказала о происшествии органам правопорядка.
Транспортная утопия
Каким мог бы стать общественный транспорт Екатеринбурга через три месяца, но не станет.
Новое и интересное
Долина, чудная долина. Особенности экономической зоны
Общество
Про «Титановую долину» пишут либо в восторженно-рекламных, либо в скандально-трагичных тонах. Истина, как ей и положено, размещается посредине. ЕТВ решил взглянуть на ОЭЗ своими глазами.
Мама-жена-бабушка. Любимая женщина Леонида Парфенова. Кулинар и журнал
Ольга Ускова: когда запустят российские беспилотники?
Железо при параде. Т-72Б против «Абрамса»
Общество
Сегодня в нашем предпраздничном цикле померятся стволами главные российский и американский танки.