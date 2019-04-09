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В Екатеринбург приехали военные трофеи из Сирии

13:49, 09 Апрель 2019
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Фото: скриншот прямой трансляции E1.RU
Технику, которая стала добычей российских военных, доставили на железнодорожный вокзал.

Екатеринбуржцы увидели Всероссийскую военно-патриотическую акцию «Сирийский перелом». На первый путь железнодорожного вокзала уральской столицы прибыл эшелон из 18 вагонов. На путях друг за другом военные расставили технику, которую удалось захватить у террористов в Сирии. Посмотреть на трофеи пришло не только старшее поколение, но и студенты и школьники Екатеринбурга. Выставка приехала в 12:30.

Акция началась в Москве 23 февраля. Военные, которые сопровождают, технику, планируют сделать 61 остановку в городах России. На платформа екатеринбуржцам продемонстрировали танк Т-55МВ с блоками динамической защиты и самодельными противокумулятивными экранами, БМП турецкого производства ACV-15, бронированный штурмовой автомобиль YPG EAGLE HEAD, самоходный минный трал Aardvark JSFU, джихад-мобиль, машину для прокладки подземных тоннелей и другое. Теперь техника «поедет обратно в Москву как памятники», заявил один экскурсоводов, сопровождающих эшелон.

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Завтра «Сирийский перелом» окажется в Перми, а уже к 27 апреля доберется до конечной точки. Дату окончания акции выбрали не просто так. Именно в этот день отмечают День независимости Сирии.

Напомним, гражданская война в Сирии началась еще весной 2011 года как локальное противостояние и постепенно переросла в конфликт, в который вовлекли мировые державы, международные организации и военно-политические группировки. В феврале 2019 года в Сочи состоялась встреча России, Турции и Ирана, на которой главы государств обсудили обстановку в Сирии. Все участники встречи согласились противостоять сепаратизму и поддерживать национальную безопасность соседних стран.

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Авторы:
Арина Осипова
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Теги:
Общество, патриотизм, акция, Свердловская область , военные, Сирия, Екатеринбург
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