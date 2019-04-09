В Екатеринбург приехали военные трофеи из Сирии

Екатеринбуржцы увидели Всероссийскую военно-патриотическую акцию «Сирийский перелом». На первый путь железнодорожного вокзала уральской столицы прибыл эшелон из 18 вагонов. На путях друг за другом военные расставили технику, которую удалось захватить у террористов в Сирии. Посмотреть на трофеи пришло не только старшее поколение, но и студенты и школьники Екатеринбурга. Выставка приехала в 12:30.

Акция началась в Москве 23 февраля. Военные, которые сопровождают, технику, планируют сделать 61 остановку в городах России. На платформа екатеринбуржцам продемонстрировали танк Т-55МВ с блоками динамической защиты и самодельными противокумулятивными экранами, БМП турецкого производства ACV-15, бронированный штурмовой автомобиль YPG EAGLE HEAD, самоходный минный трал Aardvark JSFU, джихад-мобиль, машину для прокладки подземных тоннелей и другое. Теперь техника «поедет обратно в Москву как памятники», заявил один экскурсоводов, сопровождающих эшелон.