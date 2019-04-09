Уральские приставы закрыли пожароопасную баню

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Специалисты противопожарной службы и федерального медико-биологического агентства нашли много нарушений , в том числе — как санитарно-эпидемиологических норм , так и противопожарных , рассказали ЕТВ в пресс-службе УФССП по Свердловской области.





По решению суда и силами прокуратуры и приставов деятельность « Туевских саун» на 90 суток.

Жители одного из многоквартирников Новоуральска коллективно нажаловались на саунукоторая располагалась в их доме на первом этаже. ПроверкойТуевских саун» занялись спасатели и медики.