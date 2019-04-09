Уральские приставы закрыли пожароопасную баню
10:42, 09 Апрель 2019
«Туевские сауны» за 90 дней должны исправить все ошибки.
Жители одного из многоквартирников Новоуральска коллективно нажаловались на сауну, которая располагалась в их доме на первом этаже. Проверкой «Туевских саун» занялись спасатели и медики.
Специалисты противопожарной службы и федерального медико-биологического агентства нашли много нарушений, в том числе — как санитарно-эпидемиологических норм, так и противопожарных, рассказали ЕТВ в пресс-службе УФССП по Свердловской области.
По решению суда и силами прокуратуры и приставов деятельность «Туевских саун» на 90 суток.
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