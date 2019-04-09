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Уральские приставы закрыли пожароопасную баню

10:42, 09 Апрель 2019
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Фото: УФССП по Свердловской области
«Туевские сауны» за 90 дней должны исправить все ошибки.
Жители одного из многоквартирников Новоуральска коллективно нажаловались на сауну, которая располагалась в их доме на первом этаже. Проверкой «Туевских саун» занялись спасатели и медики.

Специалисты противопожарной службы и федерального медико-биологического агентства нашли много нарушений, в том числе — как санитарно-эпидемиологических норм, так и противопожарных, рассказали ЕТВ в пресс-службе УФССП по Свердловской области.

По решению суда и силами прокуратуры и приставов деятельность «Туевских саун» на 90 суток.
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Авторы:
Марина Сухогузова
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Теги:
Общество, УФССП по Свердловской области, Екатеринбург
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