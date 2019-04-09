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Уральская авиация по охране лесов задолжала работникам 13,7 миллиона

10:11, 09 Апрель 2019
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Фото: ЕТВ
Прокуратура узнала, что сотрудники два месяца не получали зарплату, и заставила вернуть все до копейки.

Прокуратура проверила ГБУ «Уральская база авиационной охраны лесов» и выяснила, что с декабря 2018-го по январь 2019 года работников учреждения оставляли без зарплаты. После визита надзорного ведомства начальство мигом нашло деньги и погасило долг.

Всего руководство лишило денег 847 сотрудников. Им не выплатили 13,7 миллиона рублей, сообщили ЕТВ в пресс-службе свердловской прокуратуры. На бухгалтера Уральской базы авиационной охраны лесов завели административное дело. Сейчас его рассматривает Госинспекция труда. Руководство учреждения получило требование устранить нарушения и уже выплатило деньги.

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Авторы:
Арина Осипова
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Теги:
Общество, охрана, работа, деньги, Свердловская область , Екатеринбург, зарплата
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