Счетная палата Екатеринбурга приросла двумя аудиторами
Необходимость изменения структуры и численности Счетной палаты Екатеринбурга озвучил ее председатель Андрей Парунин: «Сегодня в штате Счетной палаты работают десять человек, в том числе, два аудитора и три инспектора. Их задача — контроль за поступлением и расходованием бюджетных средств, экспертно-аналитическая работа».
По словам главы Счетной палаты, необходимо усилить контроль за «выявлением слабых мест, касающихся доходов, а расходы бюджета разделить на два блока (капитальные вложения, национальная экономика, ЖКХ и социальный блок). За каждым из направлений закрепить индивидуальное аудиторское руководство.
Кроме того, к полномочиям Счетной палаты относится проведение внешней проверки за исполнением бюджета. При этом, как отметил Парунин, в 2018 году было проверено лишь три из 18 главных администраторов бюджетных средств. Еще один аргумент для увеличения штата — бюджет с 2010 года увеличился в два раза, а численность Счетной палаты осталась прежней.
И, наконец, Парунин заявил, что штатная численность Счетной палаты Екатеринбурга в 1,5-4 раза ниже, чем в других муниципалитетах городов-миллионников. Отчитавшись о нуждах и проблемах, глава Счетной палаты, подвел итог — необходимо увеличить штат на два аудитора.
Аргумент против традиционно озвучил депутат Колесников:
Традиционно возразил Колесникову депутат Киселев: