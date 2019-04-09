Счетная палата Екатеринбурга приросла двумя аудиторами

Необходимость изменения структуры и численности Счетной палаты Екатеринбурга озвучил ее председатель Андрей Парунин: «Сегодня в штате Счетной палаты работают десять человек, в том числе, два аудитора и три инспектора. Их задача — контроль за поступлением и расходованием бюджетных средств, экспертно-аналитическая работа».

По словам главы Счетной палаты, необходимо усилить контроль за «выявлением слабых мест, касающихся доходов, а расходы бюджета разделить на два блока (капитальные вложения, национальная экономика, ЖКХ и социальный блок). За каждым из направлений закрепить индивидуальное аудиторское руководство.