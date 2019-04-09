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Счетная палата Екатеринбурга приросла двумя аудиторами

11:00, 09 Апрель 2019
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Фото: egd.ru
Депутаты городской думы решили, что контроль за доходами и расходами бюджета должен быть усилен.

Необходимость изменения структуры и численности Счетной палаты Екатеринбурга озвучил ее председатель Андрей Парунин: «Сегодня в штате Счетной палаты работают десять человек, в том числе, два аудитора и три инспектора. Их задача — контроль за поступлением и расходованием бюджетных средств, экспертно-аналитическая работа».

По словам главы Счетной палаты, необходимо усилить контроль за «выявлением слабых мест, касающихся доходов, а расходы бюджета разделить на два блока (капитальные вложения, национальная экономика, ЖКХ и социальный блок). За каждым из направлений закрепить индивидуальное аудиторское руководство.

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Кроме того, к полномочиям Счетной палаты относится проведение внешней проверки за исполнением бюджета. При этом, как отметил Парунин, в 2018 году было проверено лишь три из 18 главных администраторов бюджетных средств. Еще один аргумент для увеличения штата — бюджет с 2010 года увеличился в два раза, а численность Счетной палаты осталась прежней.

И, наконец, Парунин заявил, что штатная численность Счетной палаты Екатеринбурга в 1,5-4 раза ниже, чем в других муниципалитетах городов-миллионников. Отчитавшись о нуждах и проблемах, глава Счетной палаты, подвел итог — необходимо увеличить штат на два аудитора.

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Аргумент против традиционно озвучил депутат Колесников:

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Мы не первый раз заслушиваем Счетную палату. Но она нас не слушает. Мы говорим: будет работа, будет результат — будет увеличение численности. Сейчас отсылки к другим городам — не аргумент. Почему Бубнов [Алексей Бубнов, бывший глава СП, сейчас вице-мэр по вопросам благоустройства, транспорта и экологии — прим. ЕТВ] повысился до заместителя главы? Значит, хорошо работали при существующей численности?
Александр Колесников
управляющий УК РЭМП «Железнодорожного района»

Традиционно возразил Колесникову депутат Киселев:

Представьте, что в прошлому году Счетная палата смогла проверить лишь 10% бюджета! И выступила с предложением увеличить численность на девять человек. Администрация города согласовала лишь две штатные единицы. Я прошу при подготовке бюджета в следующем году поставить вопрос об увеличении численности аудиторов. И надеюсь, что администрация это согласует.
Константин Киселев
политолог
Колесникова поддержала фракция юных коммунистов. Киселева — депутаты Вихарев и Крицкий. В итоге большинством голосов дума согласилась увеличить штат Счетной палаты.
Авторы:
Ксения Фикс
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Теги:
Общество, гордума, Екатеринбург, Счетная палата, Константин Киселев, Александр Колесников
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