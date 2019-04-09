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Росздравнадзор обвинил чиновников в росте смертности на Среднем Урале

09:45, 09 Апрель 2019
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Фото: pixabay
Ведомство проверило, как оказывают медицинскую помощь в регионе, и осталось недовольно работой профильного министерства. Материалы направили в Генпрокуратуру.

Росздравнадзор выяснил, насколько качественно оказывают медицинскую помощь в Свердловской области. Проверка дала неутешительные результаты. По итогам 2018 года сохранился рост общей смертности на 0,7%. По данным прошлого года показатели смертности остались на 8,4% выше, чем по России, и на 13,7% больше, чем по УрФО. В 2019 году по сравнению с аналогичным периодом прошлого года общая смертность выросла на 387 человек. «Подобная статистика свидетельствует о недостаточных мерах, принимаемых в регионе по снижению смертности и увеличению продолжительности жизни населения», — сообщили в пресс-службе Росздравнадзора.

Кроме того, работники Росздравнадзора узнали, что в регионе нет структурного взаимодействия между органами управления здравоохранением Свердловской области и Екатеринбурга, а медицинские организации работают неэффективно. Также на Среднем Урале децентрализована система скорой медицинской помощи, нет системы диспансерного наблюдения за пациентами на первичном уровне, простаивает медоборудование, не хватает квалифицированных сотрудников, не исполняется регламент, по которому больных обеспечивают льготными лекарствами. И это еще не весь перечень.

На заместителя министра здравоохранения Свердловской области оформили штраф, а министра Цветкова заставили устранить нарушения. Результаты проверки направили в Минздрав России, Генпрокуратуру и губернатору Свердловской области Евгению Куйвашеву.

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Авторы:
Арина Осипова
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Теги:
Общество, смертность, медицина, Росздравнадзор, Свердловская область , Екатеринбург
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