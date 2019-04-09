Екатеринбуржец заставил рассмотреть иск к американской компании eBay

Екатеринбуржец заставил суд рассмотреть иск к американской торговой компании eBay. Он заказал на платформе фотоаппарат , оплатил его через PayPal и не дождался заветную покупку. Тогда свердловчанин обратился в Кировский районный суд Екатеринбурга и потребовал вернуть ему 42,7 тысячи за фотоаппарат , компенсацию морального вреда в 30 тысяч , штраф , равный половине присужденной суммы , и судебные издержки в пять тысяч рублей. Но суд отказался рассматривать иск , потому что ответчик находится в США и не имеет представительства на территории России.





Тогда мужчина подал жалобу в Свердловский областной суд. Там заявили , что согласно ГПК РФ иски о защите прав потребителей могут предъявлять по месту жительства ( пребывания) покупателя. Суд может рассматривать дела с участием зарубежных компаний , если фирма транслирует в интернет рекламу с целью привлечь россиян.





Кроме того , вторая инстанция выяснила , что в декабре 2018 года Кировский районный суд известил eBay о вызове в суд по электронной почте. Но документы отправили ответчику некорректно , без вложенных файлов , и письмо могло не дойти. Чтобы компания получила извещение , Кировский районный суд должен был обратиться в Министерство юстиции России. В итоге определение первой инстанции отменили и заставили рассмотреть иск снова , сообщили ЕТВ в пресс-службе областного суда.



