Екатеринбуржец заставил рассмотреть иск к американской компании eBay
12:45, 09 Апрель 2019
Кировский районный суд отказался разбираться в деле, потому что фирма находится за границей, и на территории России у нее нет имущества и филиала.
Екатеринбуржец заставил суд рассмотреть иск к американской торговой компании eBay. Он заказал на платформе фотоаппарат, оплатил его через PayPal и не дождался заветную покупку. Тогда свердловчанин обратился в Кировский районный суд Екатеринбурга и потребовал вернуть ему 42,7 тысячи за фотоаппарат, компенсацию морального вреда в 30 тысяч, штраф, равный половине присужденной суммы, и судебные издержки в пять тысяч рублей. Но суд отказался рассматривать иск, потому что ответчик находится в США и не имеет представительства на территории России.
Тогда мужчина подал жалобу в Свердловский областной суд. Там заявили, что согласно ГПК РФ иски о защите прав потребителей могут предъявлять по месту жительства (пребывания) покупателя. Суд может рассматривать дела с участием зарубежных компаний, если фирма транслирует в интернет рекламу с целью привлечь россиян.
Кроме того, вторая инстанция выяснила, что в декабре 2018 года Кировский районный суд известил eBay о вызове в суд по электронной почте. Но документы отправили ответчику некорректно, без вложенных файлов, и письмо могло не дойти. Чтобы компания получила извещение, Кировский районный суд должен был обратиться в Министерство юстиции России. В итоге определение первой инстанции отменили и заставили рассмотреть иск снова, сообщили ЕТВ в пресс-службе областного суда.
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