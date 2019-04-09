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Екатеринбуржцев предупредили об учениях ФСБ

12:16, 09 Апрель 2019
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В учениях будут участвовать полиция и медицина катастроф
Фото: ЕТВ
Тренировка оперативного штаба пройдет сегодня, 9 апреля, в ТЦ «Карнавал». Водителей просят искать пути объезда.

Оперативный штаб свердловского управления ФСБ проведет антитеррористические учения на территории ТЦ «Карнавал» на Халтурина, 55. Тренировка пройдет сегодня, 9 апреля. В район учений входят улицы: Халтурина, Кушвинская, Опалихинская и Бебеля. Поэтому на этих четырех улицах могут образоваться пробки, рассказали ЕТВ в пресс-службе регионального УФСБ. В тренировке примут участие правоохранительные органы, работники медицины катастроф, мэрия Екатеринбурга и сотрудники ТЦ «Карнавал».

Водителей и пешеходов просят предусмотреть другие пути проезда и отнестись с пониманием к антитеррористическим учениям. Кроме того, сохраняйте спокойствие и выполняйте установки, которые вам будет давать полиция.

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Авторы:
Арина Осипова
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Теги:
Общество, учения, антитеррор, ФСБ, Свердловская область , Екатеринбург
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