Депутаты гордумы Екатеринбурга отказались признать свою бестактность
Депутаты городской думы Екатеринбурга Константин Киселев, Роман Ступников и Александр Колесников допустили некорректные высказывания в адрес сотрудников полиции. Во время выступления начальника городского управления Сергея Кулагина звучали высказывания, которые полковник определил как «пренебрежительные и некорректные».
Отчет о работе городской полиции за 2018 год депутаты заслушивали на заседании около месяца назад. Именно тогда, критикуя работу правоохранительных органов, депутат Колесников заявил, что «его интересует наркотрафик», а «педофилы — не маньяки, это обычно по пьяни эти страшные преступления происходят».
«Депутаты высказывались неэтично по отношению гражданам, чьи интересы, на минуточку, они защищают: „свистит башня“, „психически больная“. Было принято решение подготовить официальное письмо на имя председателя городской думы с просьбой провести с депутатами профилактическую беседу на комиссии по этике», — отметили в пресс-группе УМВД по Екатеринбургу.
Однако заседании комиссии по этике закончился безрезультатно для депутатов. В отсутствие председателя Анастасии Немец обсуждение поведения (своего и коллег) провел ее зам — Константин Киселев. По итогам заседания, которое было закрытым, народные избранники признали, что нарушения норм этики в высказываниях депутатов в адрес полиции не было.