Депутаты гордумы Екатеринбурга отказались признать свою бестактность

Депутаты городской думы Екатеринбурга Константин Киселев, Роман Ступников и Александр Колесников допустили некорректные высказывания в адрес сотрудников полиции. Во время выступления начальника городского управления Сергея Кулагина звучали высказывания, которые полковник определил как «пренебрежительные и некорректные».

Отчет о работе городской полиции за 2018 год депутаты заслушивали на заседании около месяца назад. Именно тогда, критикуя работу правоохранительных органов, депутат Колесников заявил, что «его интересует наркотрафик», а «педофилы — не маньяки, это обычно по пьяни эти страшные преступления происходят».