Главная «ЕТВ»НовостиОбщество

Депутаты гордумы Екатеринбурга отказались признать свою бестактность

15:32, 09 Апрель 2019
photo_2018-12-25_13-20-59.jpg
Фото: Мария Войнакова, ЕТВ
Главный полицейский Екатеринбурга потребовал от депутатов уважения и извинений.

Депутаты городской думы Екатеринбурга Константин Киселев, Роман Ступников и Александр Колесников допустили некорректные высказывания в адрес сотрудников полиции. Во время выступления начальника городского управления Сергея Кулагина звучали высказывания, которые полковник определил как «пренебрежительные и некорректные».

Отчет о работе городской полиции за 2018 год депутаты заслушивали на заседании около месяца назад. Именно тогда, критикуя работу правоохранительных органов, депутат Колесников заявил, что «его интересует наркотрафик», а «педофилы — не маньяки, это обычно по пьяни эти страшные преступления происходят».

Транспортная утопия
Каким мог бы стать общественный транспорт Екатеринбурга через три месяца, но не станет.
Депутаты против полиции
Депутат гордумы Екатеринбурга потребовал закрыть овощебазу №4
Депутат ЕГД призвал забыть о педофилах и бороться с преступностью

«Депутаты высказывались неэтично по отношению гражданам, чьи интересы, на минуточку, они защищают: свистит башня“, психически больная“. Было принято решение подготовить официальное письмо на имя председателя городской думы с просьбой провести с депутатами профилактическую беседу на комиссии по этике», — отметили в пресс-группе УМВД по Екатеринбургу.

Однако заседании комиссии по этике закончился безрезультатно для депутатов. В отсутствие председателя Анастасии Немец обсуждение поведения (своего и коллег) провел ее зам — Константин Киселев. По итогам заседания, которое было закрытым, народные избранники признали, что нарушения норм этики в высказываниях депутатов в адрес полиции не было.

«Будет хаос». Гордума засомневалась в главах районов Екатеринбурга
Депутаты с трудом поняли, какие полномочия передает мэрия территориям.
Авторы:
Ксения Фикс
Что вы думаете о материале «Депутаты гордумы Екатеринбурга отказались признать свою бестактность »?
Мы продолжаем следить за темой и хотим знать ваше мнение.
Теги:
Общество, гордума, Екатеринбург, депутаты, полиция, УМВД по Екатеринбургу, Александр Колесников, Константин Киселев, Роман Ступников
Срочные новости, фото и видео событий, очевидцами которых вы стали, сообщайте нам

Новое и интересное

Демократия по-уральски
События
Демократия по-уральски
В чем смысл праймериз «Единой России» и как американская система выборов приживается на Среднем Урале.
Ольга Ускова: когда запустят российские беспилотники?
26 апреля в 12:30
С Ольга Ускова
Мама-жена-бабушка. Любимая женщина Леонида Парфенова. Кулинар и журнал
30 апреля в 12:30
С Елена Чекалова